Covid, oggi nel Lazio 2.888 nuovi casi positivi e 3 decessi: il bollettino aggiornato

Anche oggi, puntuale come sempre, arriva il consueto bollettino Covid dagli uffici e dalle Asl dislocate sul territorio della Regione. L’opera di monitoraggio continua anche ora che la pandemia è largamente sotto controllo, al fine di poter accompagnare con un certo grado di sicurezza l’emergenza verso la sua fine definitiva. I dati e i numeri sono sempre più incoraggianti, ecco il bollettino aggiornato per oggi giovedì 9 giugno 2022.

Le parole dell’assessore D’Amato

“Oggi nel Lazio su un totale di 22.790 tamponi, si registrano 2.888 nuovi casi positivi e 3 decessi. Sono 478 i ricoverati, 31 le terapie intensive e 3.030 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,6%. I casi a Roma sono a quota 1.820. Il numero dei casi è in diminuzione del 17% rispetto alla settimana precedente, ma questo non significa che il covid sia finito perché i valori di trasmissione rimangono ancora alti così come le reinfezioni”.

I numeri delle Asl