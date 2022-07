Covid, quarta dose agli over 60 in Italia: ecco quando verrà somministrato il richiamo

La pandemia non è finita e il Covid, giorno dopo giorno, non fa altro che ricordarcelo. L’aumento esponenziale dei contagi è evidente. Gli esperti non vogliono però creare allarmismi bensì assicurarsi che i cittadini prendano le giuste precauzioni e facciano attenzione. Riguardo la quarta dose ci sono alcune novità, ecco nel dettaglio.

Quarta dose: le novità

La quarta dose del vaccino anti-Covid sarà estesa anche agli over 60 in Italia. A dichiararlo, il ministro della Salute, Roberto Speranza durante il congresso della Uil pensionati. Fino a questo momento, la quarta dose era prevista solamente per gli over 80 e per le persone ritenute fragili. Ma da oggi le cose cambieranno. Data la situazione Covid, i continui aumenti, e la forza del virus, non si può considerare un periodo di fine pandemia. Anzi.

Quando inizieranno le nuove somministrazioni

Come ha dichiarato Speranza, le nuove amministrazioni potranno iniziare da subito. Nella pratica però, la decisione sarà delle Regioni. Probabilmente ci vorrà qualche giorno di tempo per l’organizzazione e adeguarsi alle prossime prenotazioni.