Covid, quarta dose vaccino: chi deve farla e perché è necessaria

‘Basta parlare di Covid’. Questo è il pensiero che tantissimi cittadini condividono soprattutto in questi giorni. E forse in parte è vero. Con l’arrivo dell’estate, ci si vuole riprendere un po’, cercando di tornare a quella che qualche anno fa era la nostra più scontata normalità. Purtroppo però, la pandemia è ancora in corso. E sono tanti gli esperti che dichiarano quanto sia inutile aspettare all’autunno per la quarta dose. Vediamo chi deve farla e perché è necessario.

Leggi anche: Covid, nuova variante Omicron. L’allarme di Vaia: ‘È molto contagiosa e buca i vaccini’

Chi deve fare la quarta dose

Riguardo la quarta dose del vaccino si sono aperte tante discussioni. Chi pensa non sia necessario, chi vuole aspettare e chi invece crede sia indispensabile. In generale, come riporta il Ministero della Salute, la quarta dose è raccomandata alle persone dagli anni 80 in su, agli ospiti delle Rsa e a tutte le persone, tra i 60 e 79 anni, a rischio. Come riporta al quotidiano Repubblica, il professore Fabrizio Pregliasco, ha dichiarato: “è una questione sia di età che di fragilità. Innanzitutto devono fare la quarta dose, senza aspettare oltre, i soggetti fragili e gli anziani”.

La massima priorità al momento rimane per i soggetti immunocompromessi. La nota del ministero, Iss e Aifa concentra “la massima priorità a chi ha patologie croniche o trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianti di organo”.

Si può aspettare in autunno per la quarta dose?

Dipende. Come è stato già precisato, chi soffre di determinate patologie, non dovrebbe assolutamente rimandare il vaccino. Mentre, tutti coloro che non appartengono alle categorie sopra citate possono aspettare. Lo dichiara sempre il virologo Fabrizio Pregliasco. Inoltre, la raccomandazione è quella di “continuare ad usare il buon senso indossando sempre le mascherine”.