Covid, un visone positivo: altri 1.400 rischiano l’abbattimento. Allarme al ministero della Salute

Covid. L’allarme sta per arrivare anche a Roma, dopo che tutta Italia, in realtà, rischia di doversi caricare sulle spalle una vera e propria strage di visoni. Il tutto verrà, forse, concretizzato entro poche ore. La decisione sta al ministero della Salute di Orazio Schillaci, che dovrà in questo senso decidere la sorte per ben 1.400 esemplari. Ma perché? Un di questi è risultato positivo al Covid. Come lui, anche il resto dell’allevamento rischia di essere abbattuto.

Un visone positivo, rischio abbattimento di altri 1.400 esemplari

L’allarme è scattato ieri, 5 maggio 2023, dalla città di Brescia, ma ben presto raggiungerà anche altri uffici dedicati. L’allevamento incriminato, nel dettaglio, è quello che si trova a Calvagese. Proprio qui uno dei visoni è risultato positivo proprio nelle ultime ore, oltre a lui anche un dipendente della struttura si è ammalato. Sono rimaste poche ore al Ministero per poter prendere una decisione dopo il parere: tra 4 giorni, nel caso, il 10 maggio, si procederà con l’abbattimento di 1.400 esemplari.

Il precedente in Danimarca

Tuttavia, il caso più drammatico si era registrato qualche tempo fa fuori dai confini nazionali, precisamene in Danimarca. Proprio nel bel mezzo della pandemia, infatti, Mette Frederiksen aveva ordinato la soppressione di 17 milioni esemplari. Molti di questi animali erano risultati positivi al Covid, e per scongiurare nuovi contagi di massa, il governo danese aveva optato per la più forte e drastica delle misure. La scelta quasi rischiava di far cadere il governo. In quell’occasione, durante la bufera mediatica, il premier danese Frederiksen mostrava le evidenze scientifiche: “Gli studi in corso provano che la variante mutante del virus di cui i visoni sono portatori appare resistente a ogni tipo di vaccino in preparazione. Non vogliamo la responsabilità di aprire la porta a una variante del virus per tutelare l’interesse all’export di pellicce”. Ora, il governo Meloni è chiamato a decidere sulla medesima questione.