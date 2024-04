Cristiano Iovino aggredito nella notte, il personal trainer dell’affaire Totti-Blasi pestato dal branco

Cristiano Iovino è stato soccorso dal personale del 118 dopo l’aggressione, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Al rientro a casa, cinque/sei persone lo avrebbero picchiato

Cristiano Iovino aggredito a Milano

È salito alla ribalta delle cronache per ben altri motivi. Questa volta Cristiano Iovino, personal trainer di 37 anni, è coinvolto in una vicenda che di cronaca rosa ha ben poco. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, Cristiano Iovino sarebbe stato aggredito mentre rientrava a casa. Il pestaggio è avvenuto in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano.

Cinque/sei uomini, scesi da un van, lo avrebbero picchiato. Il personal trainer ha quindi chiesto l’intervento del 118, che lo ha medicato sul posto. Sul luogo dell’aggressione sono giunti anche i carabinieri. Al momento, il personal trainer non avrebbe ancora sporto denuncia.

La presunta relazione con Ilary Blasi

Quando la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata ufficiale, il nome di Cristiano Iovino è salito alla ribalta per una presunta relazione con l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, che la diretta interessata ha sempre smentito, parlando di un semplice caffè in compagnia del personal trainer.

L’ex capitano giallorosso avrebbe invece scoperto uno scambio di messaggi tra la sua ex moglie e Iovino, che gli avrebbero fatto sospettare un tradimento da parte di Ilary. Quel che è certo è che Cristiano Iovino dovrà testimoniare nella causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che è tuttora in corso.