Crolla il solaio di una casa diroccata, due ragazzini muoiono sotto le macerie

Le vittime avevano 14 e 15 anni, rispettivamente. La tragedia si è registrata nella serata di ieri – lunedì 1 aprile – a Nuoro, in Sardegna.

A lanciare l’allarme è stato un amico dei due ragazzini, che è riuscito a fuggire un attimo prima del crollo. Nelle prossime ore verrà affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico sul corpo dei due adolescenti.

Crolla il solaio di una casa diroccata: morti due ragazzini

Avevano soltanto 14 e 15 anni i due ragazzini morti a seguito del crollo del solaio di un rudere in via Dessanay, a Nuoro. Il dramma si è registrato nella serata di lunedì 1 aprile. Le vittime Patrick Zola (14) ed Ethan Romano (15) stavano trascorrendo la Pasquetta in compagnia di un altro amico, che al momento del crollo si trovava all’esterno della casa diroccata.

È stato proprio l’adolescente a lanciare l’allarme, telefonando a una sua amica, che – sua volta – ha contattato i carabinieri. I militari dell’Arma sono giunti sul posto insieme a diverse squadre di vigili del fuoco e ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due adolescenti.

Aperta un’indagine

La Procura di Nuoro ha aperto un’indagine per far luce sulla vicenda, mentre nelle prossime ore verrà affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico sul corpo dei due adolescenti.

“Esprimo la più sentita vicinanza alle famiglie per questa tremenda tragedia. Di fronte a questo dolore non ci sono parole. Solo silenzio e sostegno alle famiglie. Da presidente porto l’abbraccio stretto di tutta la Sardegna”, ha detto la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde in merito alla tragedia che ha colpito nelle scorse ore la città di Nuoro.

Il terreno su cui si trovava il rudere sarebbe di proprietà di diversi eredi. Sarà compito dei magistrati capire se vi siano eventuali responsabilità per l’abbandono e l’incuria dell’area, che è stata posta sotto sequestro.