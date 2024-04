Crolla il tetto di un edificio, operaio di 36 anni precipita e muore

La tragedia è avvenuta questa mattina in un edificio in ristrutturazione. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Il 36enne era titolare, insieme ad altre due persone, dell’impresa che stava effettuando i lavori. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini.

Incidente sul lavoro: morto un operaio di 36 anni

Mentre a Suviana si fanno i conti con il drammatico bilancio dell’esplosione della centrale idroelettrica, che ha causato sette vittime, questa mattina si è registrato un altro incidente mortale a Magenta, provincia di Milano.

Un operaio di 36 anni, titolare dell’impresa insieme ad altri due soci, è morto dopo il crollo del tetto di un edificio in cui stava effettuando dei lavori di ristrutturazione. Le condizioni del 36enne sono apparse disperate, e l’arrivo dei sanitari del 118 non ha potuto strapparlo al drammatico destino. L’uomo è morto praticamente sul colpo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area in cui si è registrato il crollo.