Crudeltà ad Aranova, abbandona il cane per strada: residenti filmano la scena e provano a recuperare l’animale

Padrone abbandona il proprio cane nella località di Aranova: residenti immortalano il proprietario di un Mercedes di colore verde

Momenti di tensione ad Aranova, dove una persona ha abbandonato un cane in strada durante la giornata di venerdì. Un atteggiamento con non è passato inosservato ad alcuni residenti della zona, che hanno visto la scena sospetta e immortalato il momento in cui l’animale veniva lasciato in prossimità dell’Aurelia. Se qualcuno ha filmato lo spiacevole episodio, altri cittadini hanno provato a recuperare l’animale, che aveva cominciato a correre ai bordi della strada con la speranza di tornare dal padrone.

Il cane abbandonato ad Aranova: la scena che spezza il cuore

Tutto è avvenuto intorno alla tarda mattinata di venerdì, quando una Mercedes di colore verde ha abbandonato l’animale in prossimità di via Arturo Pompeati Luchini. Il cane, probabilmente di razza Border Collie, era stato lasciato ai cigli della strada e pericolosamente vicino alla via Aurelia. Una signora, come menzionato sul gruppo Facebook di Vivo Aranova, ha immortalato la drammatica scena, cercando di prendere la targa dell’automobile e soprattutto evitare come il quattro zampe finisse sull’Aurelia e rischiasse l’investimento da parte di qualche mezzo motorizzato.

L’inseguimento disperato del Mercedes da parte del quattro zampe

Oltre alla signora, altre due persone hanno visto la scena con la Mercedes verde. Prima di fare la regolare denuncia ai Carabinieri riguardo all’episodio, la priorità dei tre cittadini è stata quella di chiamare le forze dell’ordine e provare a salvare la vita del cane. Secondo il racconto dei testimoni, l’animale avrebbe provato per diversi minuti a raggiungere l’automobile che lo aveva abbandonato. Una situazione di grande pericolo, soprattutto nel momento in cui lo stesso animale ha attraversato le due corsie della via Aurelia, fortunatamente non venendo falciato da nessuna macchina. Il quattro zampe avrebbe fatto perdere le proprie tracce a un centinaio di metri di distanza dal punto dell’abbandono, all’altezza di un negozio edile presente in quella zona dell’Aurelia.