Da Pratica di Mare il volo per portare in Italia i profughi Ucraini: sbarcati a Fiumicino e portati al Bambino Gesù (FOTO)

Sono sbarcati ieri sera a Fiumicino i primi profughi Ucraini giunti con un volo della Guardia di Finanza. Dopodiché sono stati trasferiti con un mezzo dell’Ares 118 a Roma, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. «Un ringraziamento al personale dell’Ares 118, al personale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alla Guardia di Finanza – ha dichiarato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato – Il Servizio Sanitario della Regione Lazio è in prima linea per accogliere e curare le persone che stanno vivendo questo tragico momento».

Il volo dalla base di Pratica di Mare a Pomezia (Roma)

Il volo era decollato ieri mattina dalla base di Pratica di Mare a Pomezia (Roma). A bordo del velivolo militare della Guardia di Finanza, diretto in Polonia, il personale medico del 118 e quello pediatrico del Bambino Gesù. L’intervento è stato coordinato dalla centrale remota delle operazioni dei soccorsi sanitari.

L’accoglienza nel Lazio dei profughi ucraini

Ricordiamo che, a chi giunge dall’Ucraina nel Lazio, viene garantita l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale temporaneo. In questo modo la persona viene identificata per tutte le prestazioni erogabili.

Intanto poco fa, in una nota, il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto che i cittadini provenienti dall’Ucraina potranno viaggiare gratuitamente sul nostro territorio entro 5 giorni dall’ingresso in Italia. Treni, servizi marittimi e rete autostradale saranno gratuiti per raggiungere il primo luogo di accoglienza. Qui i dettagli dell’ordinanza.