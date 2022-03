Dal sogno musicale alle minacce di morte: ‘Ho paura anche di uscire’. Ecco cosa sta succedendo a Matteo Mastracco

Un vero e proprio incubo quello che da 8 mesi a questa parte sta vivendo Matteo Mastracco. Il giovane, 35enne di Terracina, è conosciuto al pubblico per aver partecipato alla seconda edizione — tra il 2019 e il 2020 — della trasmissione televisiva All Togheter Now.

Davanti a sè Mastracco ha una promettente carriera da cantante, come testimonia la partecipazione — due anni prima di prender parte allo show condotto dalla Hunziker — ad ‘Area Sanremo’, dove si è classificato finalista e le successive partecipazioni ad altri programmi quali: Sanremo Social, Tour Music Fest e The voice of Italy.

Una carriera pronta per decollare la sua, se non fosse che al momento sono altre le preoccupazioni che affligono il cantante.

Matteo Mastracco preso di mira dagli haters

Ma non tutto va come sperato. Infatti, da otto mesi il giovane cantante di Terracina è stato preso di mira dagli haters della rete, gli ‘odiatori seriali’ di internet ed oggi — dopo tre denunce — sul caso sta indagando anche la Procura di Latina. Ogni post su Facebook condiviso dal cantante o ogni suo contenuto su Istagram, viene commentato da falsi profili che lo offendono e lo minacciano.

C’è chi lo accusa anche di essere un truffatore per via di alcuni presunti raggiri sulle vendite della automobili da parte di persone vicine a Mastracco. Bersaglio principale delle accuse, l’ipotesi più probabile al momento è che venga colpito Mastracco per arrivare ad altri.

Minacce anche ai genitori del giovane cantante

Nel mirino degli haters ci sono però anche i suoi genitori. Sono state infatti pubblicate indicazioni sul loro indirizzo di casa e immagini pornografiche sul cellulare della madre. ‘Ho paura anche di uscire’, ammette il cantante. ‘I commenti diffamatori, ma anche quelli in cui vengo minacciato di morte sono migliaia’ aggiunge poi.

Diffamato anche dopo aver avviato una raccolta fondi per i profughi ucraini da quando è precipitato in questo incubo non è stato più chiamato per le serate e anche i suoi amici lo tengono a distanza proprio perchè gli haters hanno preso di mira le persone a lu vicine.

