Dalle cascate color smeraldo a una rocca sul lago con vista mozzafiato: ci invidiano nel mondo

Ecco dove trovare le cascate color smeraldo che c’invidiano il mondo intero: non si trovano distanti da Roma.

Tra le bellezze più imponenti del Centro Italia, troviamo anche quelle presenti nella zona della Tuscia. In questo quadrante della Regione Lazio, infatti, sono presenti delle particolari cascate. La zona, non semplicissima da raggiungere per le persone che vogliono raggiungerla, è meta ormai da anni di turisti italiani e soprattutto. Tutti infatti c’invidiano questa particolare cascata del territorio viterbese, che ha l’acqua color smeraldo e affaccia su uno splendido lago.

Le cascate color smeraldo che si trovano solo in Italia

Questa località si trova precisamente lungo il torrente Timone, che si trova nella provincia di Viterbo. Si tratta della Cascata di Pellico, che è un’area naturale dall’immensa bellezza situata nel Comune di Canino. Questa cascata, secondo i libri di geografia, è una delle bellezze naturali – di questa tipologia – più imponenti del territorio tusciano e poi di tutto il Centro Italia, rendendo di fatto questa meta un unicum nel mondo e in Europa.

Un paradiso immerso nella natura

Chi viene qui, anche per una semplice gita fuori porta, trova un paradiso immerso nella natura. Il torrente del Timone, per propria natura, è spesso impetuoso. Una caratteristica che spinge molti studiosi e intellettuali a visitarlo, trovando in questa caratteristica del corso d’acqua la forte vitalità della natura. Natura che, in questo tratto delle aree naturali su cui si erge la Tuscia, non si è per nulla risparmiata in fatto di bellezza e specie che vi abitano, tra magnificenze faunistiche e floreali.

Come arriva in questo paradiso nel cuore della natura

Come avveniva in numerosi film di Indiana Jones, per arrivare qui bisogna metterci l’orecchio. Non è un modo di dire, ma la corretta descrizione di come in questo magnifico posto ci si arriva principalmente sentendo il rumore del torrente in piena. Il passaggio dell’acqua, con il suo suono cristallino e incantevole per le persone, ci indica virtualmente la strada già a chilometri di distanza, in un percorso effettuabile solo sentendo il rumore del torrente e stando attendo dove si mettono i piedi.

A chi è consigliata questa esperienza

Solo poche persone possono apprezzare la bellezza del torrente Timone e la Cascata di Pellico. Quest’attività turistica è particolarmente consigliata per le persone che amano immergersi nella natura, dormire in tenda e magari fare tante di trekking durante la giornata, con percorsi sterrati molto lunghi e non semplicissimi. Tra le attività di escursione che si possono effettuare, anzitutto quelle legate ai diversi percorsi sui sentieri che circondano la Cascata di Pellico: viottoli che in qualsiasi caso ci permetteranno di effettuare delle viste mozzafiato.