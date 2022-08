Debora Sanseverino, al cimitero di Ardea una statua per la 17enne morta all’improvviso

Una statua in memoria di Debora Sanseverino. Un’opera artistica che ricorda la 17enne di Ardea venuta a mancare nel 2019 in circostanze tragiche.

Leggi anche: Lettera della famiglia di Debora, la 17enne deceduta improvvisamente ad Ardea

La vicenda

Debora Sanseverino avrebbe dovuto compiere 18 anni a giugno 2019, purtroppo però, al giorno della sua festa non è mai riuscita ad arrivarci. Il 18 maggio 2019 ad Ardea, Debora è deceduta. La giovane dopo aver passato il pomeriggio con il padre è rincasata e si è chiusa in bagno, ma da lì non è più uscita. Il padre, insospettito, ha bussato senza ricevere risposta. Ha forzato la porta ed è entrato, trovando la figlia riversa sul pavimento, ormai priva di vita. Debora è morta improvvisamente per un arresto cardiocircolatorio.

La statua in memoria di Debora al cimitero di Ardea

Sono passati due anni, ma sui social ogni mese compaiono messaggi d’amore, ricordi degli amici. In questi giorni di agosto 2022 al cimitero di Ardea in via Nazzareno Strampelli è arrivata un’opera d’arte in memoria dell’adolescente.

Si tratta di una statua scolpita dall’artista Francesca Romana di Nunzio, che ricorda la spensieratezza della ragazza: “A Debora e alla sua eterna giovinezza”, ha scritto l’artista su Facebook, dove ha condiviso le foto dell’opera che ritrae una giovane sdraiata con il vento tra i capelli. Subito sono arrivate decine di messaggi di persone che si complimentano per la bellezza dell’opera.

Il tempo non cancella il ricordo né lenisce il dolore di amici e familiari che quella sera del 18 maggio, insieme a Debora, hanno perso per sempre una parte di sé. Questa statua oggi, posizionata sulla tomba dell’adolescente, va a ricordare Debora, anche a chi non l’ha mai conosciuta.