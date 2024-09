Decoro a Roma, giardinieri puliscono Villa Gordiani: i residenti scrivevano da settimane al Comune

Ogni tanto si puliscono i parchi nel territorio del Comune di Roma Capitale: da stamattina giardinieri in azione a Villa Gordiani

Sotto il maltempo, il Comune di Roma Capitale prova a garantire il decoro di qualche zona capitolina. Così accade stamattina a Villa Gordiani, dove i residenti sorprendentemente hanno trovato i giardinieri all’opera dentro il giardino pubblico. Una situazione che, al di là dei rovesci atmosferici, era richiesta da diversi mesi dagli stessi cittadini, che anche su Il Corriere della Città avevano espresso delle opinioni sul cattivo stato dello spazio verde nella zona della Prenestina.

Azione di pulizia a Roma: giardinieri all’opera a Villa Gordiani

Chi ha passeggiato in mattina dentro Villa Gordiani, ha visto come gli operai erano al lavoro dentro il giardino pubblico fin dalle prime ore di questa mattina. Una notizia che ha lasciato sorpresi i residenti e abituali frequentatori dell’area, che in più occasioni avevano richiesto interventi urgenti per il taglio dell’erba e soprattutto la manutenzione ordinaria di alcune strutture sempre all’interno di questo spazio verde.

L’intervento dell’Ufficio Giardini nell’area verde sulla Prenestina

Come scrive il signor Salvatore sul gruppo Facebook di Villa Gordiani, i giardinieri si sono fatti trovare all’opera già dalle 8:30 e mezza di questa mattina. Muniti di scope e sacchi di plastica, hanno anzitutto compiuto una pulizia in diverse aree all’interno di questo spazio sulla Prenestina. Una situazione che veniva richiesta dai cittadini da diverso tempo, che anche nei mesi scorsi avevano sollecitato degli interventi con PEC al Comune di Roma e al V Municipio, oltre poi a chiamate presso il servizio telefonico dello 060606.

Oltre alla pulizia dello spazio, diversi cittadini sperano di veder risolti anche dei problemi segnalati recentemente agli uffici del Comune di Roma. Oltre alle fontanelle non funzionanti all’interno di Villa Gordiani, desta paura l’accatastamento di alcuni rami potati e lasciati da mesi in prossimità del campo da basket: quest’ultima una situazione che va risolta, considerato come qualcuno potrebbe farsi seriamente male cadendoci.