Decoro delle aree verdi a Roma, pulizia a sorpresa nel parchetto di Pietralata

Operazione di decoro dentro un’area verde del Comune di Roma: operai al lavoro nel parchetto di Piazza Smart a Pietralata

Ogni tanto una buona notizia a Roma. Dalle prime ore di questa mattina, il Comune è intervenuto in un piccolo parchetto di Pietralata per un’operazione di decoro. Un camion con diversi operai ha iniziato a lavorare all’interno dell’area verde di piazza Smart, dove già in passato numerose lettere dei residenti erano arrivate al IV Municipio per fenomeni legati al forte degrado e uno stato di oggettivo abbandono.

La pulizia del piccolo parco a Roma: la situazione a Pietralata

Il parco di piazza Smart merita un maggiore decoro. Una richiesta inoltrata in passato dagli stessi residenti e il consigliere municipio Fabrizio Montanini (Forza Italia in IV Municipio), che non volevano più vedere uno spazio lasciato all’incuria sotto le finestre delle proprie case. Dopo mesi di lettere indirizzate al IV Municipio e poi successivamente al Comune di Roma, sembra che la situazione si sia momentaneamente sbloccata all’insegna del decoro di questa zona.

Le operazioni di decoro nel parco di Piazza Smart

Le operazioni di decoro del parchetto di piazza Smart, a pochi passi dalla Tiburtina e via delle Cave di Pietralata, sono partiti questa mattina all’alba. Gli operai chiamati a operare sull’area per conto del Comune di Roma, hanno trovato un grande lavoro da dover assolvere. In poche ore, hanno anzitutto tagliato l’erba incolta all’interno dell’area verde. Questa risultava senza cura da diversi anni, di fatto riempiendo questo spazio di fitte sterpaglie e rendendolo oggettivamente a rischio incendio. Armati di tagliaerba, gli operai hanno lavorato a fondo nel piccolo parco di quartiere che sorge nella zona di Pietralata.

La presenza delle sterpaglie e l’erba incolta, come prevedibile, nel tempo aveva nascosto anche siti di rifiuti abbandonati e presenti nella stessa area verde. Una volta scoperti, gli operatori intervenuti nel parchetto di piazza Smart hanno attivato le modalità per rimuovere la spazzatura e lasciare un’area più decorosa ai residenti.