Degrado a Roma, il Serpentone di Corviale come Beirut: cade a pezzi nonostante recenti interventi di manutenzione

Case popolari nel degrado a Roma: il Serpentone di Corviale cade a pezzi dopo alcune opere di manutenzione recenti

Torniamo a parlare del degrado di Roma, questa volta riaprendo il discorso sulla condizione delle case popolari capitoline. Oggi andiamo a vedere la situazione del Serpentone di Corviale, che per fatti di cronaca e segnalazioni cittadine avevamo già citato in passato all’interno de Il Corriere della Città. Nonostante alcuni interventi di manutenzione alle finestre, la struttura residenziale vive ancora gravissime criticità e sembra lontana da un decoro che migliorerebbe la vivibilità di chi è residente all’interno.

Case popolari da paura a Roma: il caso del Serpentone di Corviale

La denuncia arriva da Ida D’Orazi, storica attivista all’interno del Serpentone e che da anni denuncia le situazioni di degrado all’interno di questa struttura residenziale. I drammi principali sono presenti nella zona degli interrati, ovvero dei garage, diventati nel tempo uno spazio dove accatastare i rifiuti nonostante le perdite idrauliche considerevoli.

Come spiega la signora Giordana (nome di fantasia), la situazione d’illegalità profusa e degrado non sembra vedere mai fine: “Il mio parcheggio al 4° lotto è diventato una discarica. Farlo pulire mi costa un occhio: l’hanno usato come punto di scarico quando hanno sistemato la palazzina, solo perché non è chiuso con cancello o altro. Ho il posto garage, ma non lo posso usare perché è invaso dai rifiuti“.

Sistemate le finestre, ma la struttura in XI Municipio cade a pezzi

L’ironia dei residenti sulle condizioni del Serpentone sono forti, poiché oggi troviamo una struttura decadente e con delle finestre bellissime al seguito di un appalto da svariate migliaia di euro. Resta come l’ecomostro preoccupa i cittadini che vivono all’interno, temendo oggi dei crolli improvvisi come avvenuto recentemente a Scampia. Ecco perché si spinge verso un monitoraggio costante della struttura, che oggi vede delle gravi criticità oggettive: le foto con fili scoperti o le ingenti perdite di acqua nei muri, sono segno di una totale assenza di cura in questo posto.