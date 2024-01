Degrado a Roma: rami delle potature invadono strade e caditoie

Degrado a Roma: rami dopo le potature invadono le strade della Città Eterna e gli spazi esterni del Servizio Giardini di Porta Metronia.

Roma ancora in balia del degrado. È l’ultima denuncia che ci arriva da Lavoratori_Ama sul proprio canale X, dove parla proprio dei rami che invadono le strade e le caditoie locali. I dipendenti di Ama girano un video che immortala la situazione in varie aree della Capitale, con tanti rami delle ultime potature depositati al suolo e non portati via dal personale competente.

Degrado a Roma: i rami invadono le strade di II e VIII Municipio

La situazione immortalata dal video riguarda principalmente due Municipi, il II e l’VIII. Alcune zone hanno visto lo svolgimento delle potature nei giorni scorsi, con i rami che però sono rimasti almeno provvisoriamente depositati in terra. Una situazione che da diversi giorni sta creando dei disagi nel quartiere, con tali alberature che stanno letteralmente invadendo interi spazi di marciapiedi e strade.

Degrado a Roma: il problema per i commercianti

Lo scotto più grande è quello pagato dai commercianti di queste aree municipali, che anche in strade del commercio romano si sono trovati chili di rami davanti la propria saracinesca. Non solo dei rifiuti che rendono difficile agli stessi negozi e quindi al transito dei clienti, ma anche delle montagne di legno che in alcuni frangenti nascondono la presenza delle stesse attività commerciali se guardate dalla strada (come dal passaggio in macchina).

Degrado a Roma: la situazione a Porta Metronia

Che Roma si trovasse in una piena emergenza alberi, già ne parlavamo dai mesi scorsi. Come mostrano le ultime fotografie della sede del Servizio Giardini a Porta Metronia (qui il video), gli spazi esterni della struttura sono completamente pieni di rami divisi in immensi gruppetti. I raggruppamenti di legno invadono tutta l’area del parcheggio della struttura, in materiali che probabilmente la città di Roma mostra di non riuscire a smaltire al momento.

È plausibile ipotizzare a questo punto, vedendo la condizione di Porta Metronia, che i vari rami attualmente accatastati tra II e VIII Municipio non vengano raccolti in tempi brevi, continuando a creare problemi per i residenti.