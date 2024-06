Degrado nel Centro Storico di Roma, le immagini di Corso Italia fanno il giro del web

I residenti denunciano le condizioni nel Centro Storico di Roma: situazione fuori controllo lungo Corso Italia

Ancora degrado nel Centro Storico di Roma. Non solo una zona monumentale e storica che deve fare i conti con la presenza dei borseggiatori, ma anche con l’incessante presenza dei rifiuti. L’ultimo episodio è legato a Corso Italia, che collega la zona di Villa Borghese e il quartiere Ludovisi alla zona del Nomentano. Marciapiedi sporchi e impraticabili per i residenti, dove i rifiuti sembrano farla più da padrone.

Marciapiedi impraticabili al centro di Roma, la situazione a Corso Italia

Inizia l’estate, eppure Roma non è pronta a reggere il peso del turismo sul piano del decoro. L’immagine emblematica è quella ripresa da Roma Fa Schifo, che immortala la condizione dei marciapiedi su Corso Italia. Nonostante sia una via primaria nella Città Eterna per uffici, residenti e soprattutto turisti, la zona sembra affrontare un degrado senza fine. Una situazione che, col passare del tempo, sembra aggravarsi sempre di più e senza trovare vie di soluzione.

Pericolo e degrado sulla strada nel Centro Storico

Non solo clochard e bivacchi lungo Corso Italia, ma anche un folto tappeto di rifiuti a coprire quello che rimane del marciapiede di questa strada. Un confine geografico importante, considerato come segna la divisione tra I e II Municipio, oltre i perimetri tra i quartieri Ludovisi, Castro Pretorio, Flaminio e Nomentano. La spazzatura è presente a quintali nelle siepi della zona, probabilmente lasciata da incivili o i senzatetto che usano quegli spazi per dormire la notte o sostare durante la giornata. Plastiche, cartoni di pizza, ma anche piumoni sporchi. Una fotografia indegna per chi visita Roma, soprattutto in prossimità dei monumenti come la Porta Pinciana.

A commentare lo stato di degrado anche Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare. Solo una frase su Facebook: “Gualtieri, il peggiore”. Una situazione che indegna anche i residenti che affacciano su Corso Italia, che individuano il problema in vari frangenti. Turisti che sporcano eccessivamente, Ama che si presenta sporadicamente a pulire i marciapiedi e soprattutto una mancanza di controllo su tutta la strada.