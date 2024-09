Degrado Ostia, ascensori mai puliti al ponte pedonale di Lido Nord: clochard usano gli spazi come WC

Ancora episodi di grave degrado sul territorio di Ostia: il ponte pedonale di Lido Nord diventa una latrina per clochard

Proseguono gli episodi di degrado a Ostia. La situazione adesso ci arriva dal quadrante di Lido Nord, dove ormai da decenni una situazione di grave abbandono si percepisce agli ascensori del ponte pedonale. La struttura urbanistica non viene mai pulita e monitorata, con gli ascensori che sono diventati delle latrine a cielo aperto per clochard e sbandati. Una situazione che vivono abitualmente i pendolari della Roma-Lido, che ormai segnalano il fenomeno da mesi senza vedere dei miglioramenti.

Il ponte pedonale di Ostia lasciato al degrado: la denuncia dei pendolari

La situazione ci viene segnalata dall’attivista Paola Torbidoni, che da anni segnala gravi criticità sul territorio di Ostia. Come hanno potuto costatare i pendolari della linea MetroMare, gli ascensori fuori la stazione di Lido Nord sono invivibili. Soprattutto per le persone con disabilità e che non possono salire le scale autonomamente, il transito in quegli elevatori elettronici è un’esperienza nel puro degrado. Forte è la puzza di urina all’interno della struttura, con spiacevoli “sorpresine” che potrebbero essere trovate nei casi più sfortunati.

Secondo le testimonianze di alcuni residenti, gli ascensori su via dei Romagnoli e via Punta del Saraceno sono diventati dei bagni a disposizione dei clochard. Principalmente di due persone, che vivono sotto il cavalcavia e sono stati scoperti, in più occasioni, nell’atto di rilasciare bisogni fisiologici negli ascensori.

Le competenze sugli ascensori di Lido Nord

A seguito di molteplici PEC e segnalazioni, il X Municipio di Roma Capitale ha provato ad aprire una discussione sulle reali competenze di questo spazio. Dall’Amministrazione, trapelerebbe come la realtà municipale non possa finanziare il quotidiano monitoraggio del ponte pedonale e soprattutto la pulizia della struttura compresa degli ascensori. Ecco allora come ci sarebbe, attualmente, l’estremo tentativo di cedere le responsabilità sul decoro del cavalcavia ad Astral e Cotral. Facendo riferimento a indiscrezioni, l’impegno delle due aziende potrebbe garantire una pulizia del ponte pedonale ogni 13 giorni.