Degrado Ostia, caditoie otturate a Lido Centro: residenti scrivono al X Municipio

Torna il pericolo allagamenti a Ostia: marciapiedi invasi dal fogliame a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lido Centro

Torna il pericolo allagamenti a Ostia: questa volta, però, non per la situazione legata al rischio idrogeologico. Con l’avvicinarci al periodo autunnale, diverse strade di Lido Centro sono invase dalle foglie e altre sporcizie. Residui che, come osservato da diversi residenti, starebbero andando a ostruire pesantemente le caditoie della zona, già storicamente soggetta ad allagamenti con il fenomeno dei rovesci temporaleschi.

Caditoie otturate nel quartiere di Lido Centro a Ostia

Come ogni anno, la situazione si rivela molto preoccupante nel quadrante legato al centro di Ostia. Con un post attraverso Facebook, la signora Marta ha evidenziato le criticità presenti su via Lucio Lepidio. La strada situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lido Centro, vede il marciapiede invaso da un forte quantitativo di foglie cadute dagli alberi. Fogliame che si sarebbe accatastato già dalle scorse settimane, senza che il Comune di Roma Capitale abbia incaricato Ama dello spazzamento e soprattutto la pulizia delle caditoie della zona.

Pericolo allagamenti nei pressi della stazione sulla Roma-Lido

Come evidenzia la residente, la situazione non è solamente un intralcio alla fruizione dei marciapiedi tra la stazione ferroviaria e la zona della strutta sportiva “F3 Padel”. Il rischio è che tutto ciò crei degli spiacevoli allagamenti, che anche per diversi giorni rendono impercorribile questa tratta di strada nel centro cittadino lidense. Sulla vicenda, il Comitato di Quartiere Lido Centro, per mano del presidente Vincenzo Giojelli, ha deciso di segnalare la situazione agli uffici e l’Assessorato competente del X Municipio.

Un sollecito agli uffici comunali competenti, considerato come il Comitato di Quartiere aveva protocollato pochi giorni prima una precedente segnalazione all’Ama, senza che però l’Ente sia intervenuto per risolvere il problema di decoro. La prova del nove, per alcuni residenti, sarà nella giornata di oggi: già dalla mattina è cominciato a piovere su Ostia, creando le condizioni per dei piccoli allagamenti nelle varie zone lidensi.