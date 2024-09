Degrado Ostia, poche gocce bastano ad allagare e rompere le strade del Litorale

Caditoie ostruite a Ostia: dopo il recente rovescio meteorologico, scivoli per disabili e marciapiedi allagati per l’acqua

E’ la fotografia di un’Ostia in balia dell’abbandono e il degrado. Sono bastate poche gocce d’acqua durante l’alba di giovedì, per far allagare alcune aree del Litorale Romano. Lo sanno bene i residenti del territorio Ponente, che hanno visto allagarsi gli scivoli per il passaggio dei disabili a causa delle caditoie ostruite. Inoltre, anche le strade hanno cominciato a perdere pezzi di manto dopo i rovesci dell’altro giorno.

Strade allagate e in cattivo stato dopo la prima pioggia di Ostia

La situazione di degrado, ormai presente in molteplici quartieri di Roma, viene denunciata dai residenti di Ostia Ponente. I cittadini hanno deciso d’immortalare la situazione tra via Danilo Stiepovich e via Aristide Carabelli. Per la prolungata mancanza di cura delle caditoie, i bordi delle strade si sono completamente allagati, creando disagi anche a quelle persone che vivono le palazzine della zona. Non solo per quelli che posteggiano sotto la propria finestra di casa, non avendo il posto nei garage condominiali del quadrante, ma anche per chi si muove in sedia a rotelle o ha forti limiti nella mobilità. In tal senso, gli scivoli per i disabili sono diventati dei passaggi per entrare nelle pozzanghere, creando nei fatti una forte barriera architettonica per le persone che devono utilizzare obbligatoriamente queste aree per transitare sui marciapiedi.

Marciapiedi ridotti a un colabrodo

Se i marciapiedi erano già ridotti in cattivo stato prima del recente rovescio meteorologico, la situazione è ulteriormente peggiorata con l’abbattersi del maltempo. Lo vediamo palesemente con la pista ciclabile che collega via Aristide Carabelli a via Isole del Capoverde, che ha visto saltare varie parti del manto stradale e rendere quella passeggiata ciclopedonale pericolosa per pedoni e ciclisti. Camminare in quel punto, soprattutto in prossimità delle attività commerciali su via delle Azzore, significa rischiare delle storte alle caviglie o cadute rovinose in terra.