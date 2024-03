Dengue a Roma, la storia della signora contagiata in casa da una zanzara

Episodio di febbre Dengue nella città di Roma: una donna anziana venne contagiata in casa attraverso una puntura di zanzara.

La famosa influenza Dengue, come sappiamo, ha fatto da mesi capolino a Roma. Qui vi raccontiamo la storia di una signora contagiata nella Capitale, grazie a una semplice puntura di zanzara. La donna, per la sua età avanzata, negli scorsi mesi non ha visitato nessun luogo esotico. La vicenda, che l’ha portata a un lungo ricovero ospedaliero, è stata seguita dall’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”.

Signora contagiata dalla Dengue a Roma: la vicenda

Tutto inizia da un’influenza nella famiglia della signora. Ad ammalarsi la nipote della donna, che pur avendo 16 anni non aveva visto località esotiche tra il periodo di settembre e ottobre scorso. I forti dolori alle ossa e la febbre alta, portano il medico di famiglia a richiedere il test del Dengue per la ragazza: analisi che darà esito positivo, in uno di quei pochi contagi dell’influenza tropicale tra il territorio di Roma e la zona pontina.

Nel periodo di ottobre scorso, anche la signora comincia a mostrare i sintomi dell’influenza. Una situazione non semplice, considerato come la donna abbia ottant’anni e gli anziani abbiano bisogno di maggiore riguardi. Il medico, sapendo della situazione della nipote, consiglia di effettuare il test Dengue anche alla donna: un’offerta che viene rifiutata dall’anziana, convinta di avere solamente dei sintomi influenzali.

La scoperta della Dengue e i sintomi

La donna, pur convinta di avere la classica “influenza di stagione”, vede come qualcosa sia diverso in confronto alla solita febbre. Per diversi giorni comincia ad avvertire fortissimi dolori alle ossa, che con il passare del tempo diventano sempre più insopportabili. Risentito il medico di famiglia, il dottore effettua il test Dengue sulla donna, scoprendo come anch’essa s’era contagiata.

Il ricovero della donna in ospedale

Per l’età avanzata, come racconta La Repubblica, la donna viene ricoverata presso la struttura dello Spallanzani. Qui viene esaminata e curata dell’influenza, con i medici che ipotizzano la causa del contagio: una zanzara che, entrando nella casa della donna, con le punture avrebbe fatto da vettore al virus, contagiando in pochi giorni sia la nipote che l’anziana donna.