Derby Lazio-Roma: sicurezza massima e mille agenti davanti l’Olimpico

Operazione di massima sicurezza nei pressi dello Stadio Olimpico: mille agenti impiegati per il derby Lazio-Roma di Coppa Italia.

Tutto pronto per oggi pomeriggio alle 18, quando allo Stadio Olimpico si svolgerà il derby Lazio-Roma valevole per le Semifinali di Coppa Italia. C’è grande ansia per il derby capitolino, ma anche sul piano della sicurezza, con il timore che la partita possa dare seguito a nuovi scontri tra le tifoserie delle due squadre romane. In entrambe le fazioni, gli ultras hanno deciso di mobilitarsi verso lo Stadio Olimpico, chiamando anche le tifoserie gemellate in giro per l’Europa.

Derby Lazio-Roma: i controlli fuori lo Stadio Olimpico

Le forze dell’ordine avranno molto lavoro da mettere in pratica tra oggi e questa notte, con controlli serrati e percorsi per provare a non incrociare le tifoserie giallorosse e biancocelesti. Sono almeno mille gli agenti mobilitati nella zona dello Stadio Olimpico, in un’operazione di sicurezza che mira a identificare anche gli ultras provenienti dagli altri Paesi europei.

Operazione sicurezza senza precedenti per il derby Lazio-Roma

Come lo ha definito il ministro Matteo Piantedosi, l’operazione sicurezza messa in atto sotto lo Stadio Olimpico quest’oggi non ha precedenti. Anche per la valenza calcistica di questa particolare partita, nella zona di Roma Nord è stata data massima mobilitazione degli agenti legati alla sicurezza, che opereranno in un’azione dove collaboreranno Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Derby Lazio-Roma: quartieri blindati intorno allo Stadio Olimpico

I quartieri nei pressi dello Stadio Olimpico, a cominciare dal Foro Italiano, il quartiere Delle Vittorie, Prati, Ponte Milvio e il Flaminio, sono stati completamente blindati dalle forze dell’ordine per evitare problemi di pubblica sicurezza. Controlli che già erano partiti nei giorni scorsi, dove si era intensificata la sorveglianza nelle aree poco distanti dallo stadio. Per evitare ulteriori tensioni all’interno dell’Olimpico, è stato deciso in queste ore di non far accedere striscioni provocatori od offensivi all’interno delle varie ali dello stadio, con i materiali che verranno sequestrati ai tornelli.