Desolazione natalizia a Ostia, il ponte dell’Immacolata non accende piazza Anco Marzio: i cittadini sperano nei privati per le luminarie

Partono male le festività di Natale a Ostia: a piazza Anco Marzio, luminarie assenti e bar chiusi nel ponte dell’Immacolata.

Si avvicina Natale, eppure a Ostia sembra non essere stata toccata dallo spirito della festività con l’arrivo dell’Immacolata. Eccetto via delle Baleniere, infatti, il Centro Storico lidense mostra una pesante desolazione, che nei fatti non rende onore a un territorio dalla forte propensione turistica del mare di Roma.

Il centro di Ostia non si accende nel ponte dell’Immacolata: la situazione a piazza Anco Marzio

La manifestazione sportiva della Babbo Running, svoltasi nel Centro Storico di Ostia nella giornata di sabato 9 dicembre 2023, doveva aprire ufficialmente le festività natalizie su tutto il territorio del X Municipio, con “Babbi Natale” di corsa per le principali strade di questa località. Se l’evento ha visto tantissime adesioni, mal è stato accolto dagli operatori turistici: nonostante la corsa partisse da piazza dei Ravennati, nell’isola pedonale che circoscrive piazza Anco Marzio e viale dei Misenati numerosi i bar chiusi, nonostante si parlasse di un primo pomeriggio invernale intorno alle 15 e peraltro di un weekend.

Luminarie a Nuova Ostia e Repubbliche Marinare: assente a sorpresa il salotto buono del litorale

Le luminarie di Dior che verranno installate a Ostia, per la prima volta sembrano sorridere al quartiere popolare della Nuova Ostia e a sorpresa delle Repubbliche Marinare, quest’ultimo speranzoso di riprendere i fasti che l’hanno contraddistinto nei primi Anni Duemila. Per l’isola pedonale di piazza Anco Marzio, almeno i cittadini, sperano nell’intervento di privati o i commercianti locali, come peraltro avvenuto anche lo scorso anno. Una soluzione, questa, almeno oggi poco probabile, soprattutto per i contrasti che ormai animano gli operatori turistici del territorio e l’Amministrazione locale.

Un colpo al turismo di Ostia?

Si preannuncia, quindi, una situazione paradossale per una località dal cuore turistico, che vedrà il proprio salotto bene senza nemmeno un albero di Natale. Una scena che, almeno a Roma, non si vede nemmeno nelle maggiori piazze dei quartieri popolari capitolini.

Foto di: Roberta Callegari; Massimo Armuzzi.