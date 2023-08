Diportisti con patente su whatsapp e B&b con scarico a mare: scattano le multe

Fioccano multe per i trasgressori delle acque tirreniche. I controlli della Guardia Costiera, tra Ponza e il Circeo, hanno evidenziato diversi illeciti che compromettevano la bellezza incontaminata del litorale. Non solo diportisti che si mettono alle guide di barconi e mini yacht senza patente, ma anche gestori di strutture turistiche che riversano rifiuti in mare.

Diportisti senza patente e a ridosso delle coste

San Felice Circeo è una delle mete più gettonate e trafficate nel Lazio, soprattuto via mare. Lo sanno bene gli uomini della Guardia Costiera che in queste ore hanno effettuato numerosi controlli sul traffico balneare, rilevando una serie di illeciti. Prima di tutto, le irregolarità dei diportisti. Secondo quanto emerso dai controlli, una barca su tre fermata è stata multata per illecito amministrativo, come l’assenza della patente a bordo o l’esibizione di documentazione irregolare.

Un fenomeno che coinvolge Palmarola, Ponza, Gaeta fino a Torvaianica, costellate di imbarcazioni ma anche di trasgressori a bordo delle proprie imbarcazioni, spesso troppo vicini alle coste minando le aree protette.

Imprenditore di B&B a Ponza scarica rifiuti in mare

L’ultima frontiera del reato ambientale riguarda poi lo sversamento di rifiuti in mare. Succede a Ponza, dove i militari della Guardia Costiera di Ponza hanno scoperto e sanzionato un imprenditore, titolare di un B&B, intento a gettare i rifiuti in mare. Gli uomini hanno proceduto con un verbale che comprende una sanzione tra i 6.000,00 euro e 60,000,00. Il fenomeno non sarebbe comunque isolato, tant’è che l’imprenditore è stato colto inflagrante durante dei controlli per conto degli operatori dell’Ufficio Circondariale Marittimo dell’isola.

Il dipartimento, sotto la direzione del nuovo comandante Dario Nicosia, sta intensificando in questo periodo le attività di controllo per prevenire reati di tipo ambientale e per limitare le criticità che colpiscono chi sta in acqua, sia con un natante, sia a nuoto.