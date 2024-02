Disabili, quali agevolazioni possono ottenere su luce e gas? A chi spettano e come ottenerle

In Italia sono disponibili dei bonus per le bollette di luce e gas destinati alle persone disabili: come funzionano.

In Italia è prevista un’agevolazione sulle bollette di luce e gas per le persone disabili. Tali sconti nel nostro Paese rispondono a precisi requisiti e regole per essere richieste, in una necessità che garantisce un considerevole risparmio economico per le persona con una grave disabilità o che, nei casi ancora più gravosi, hanno bisogno dell’utilizzo di apparecchiature vitali.

Le agevolazioni sulle bollette di gas e luce per le persone disabili

Tali agevolazioni sono state redatte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (l’Arera), che ha stabilito i criteri che far attivare questi aiuti. I clienti che vogliono richiedere lo sconto, devono dimostrare di essere affetti da una grave malattia o che, all’interno del proprio nucleo familiare, assistono una persona con una grave disabilità.

Tale condizioni, se verificate dall’Ente, aprono al beneficio di un bonus sulle bollette della luce e del gas. Condizioni necessarie quando si utilizzano apparecchiature elettromedicali indispensabili per tenere un malato, o una persona disabile, in vita.

Le indicazioni sui bonus per le persone disabili

L’Arera non si soffermerà sul reddito familiare dei richiedenti, ma solo sulla certificazione sanitaria che attesti la necessità di questi sconti per l’utilizzo di determinate apparecchiature mediche. Tra queste, troviamo: apparecchiature per dialisi ed emodialisi; ventilatori polmonari; polmoni d’acciaio; concentratori di ossigeno; pompe d’infusione; nutripompe; carrozzine elettriche; sollevatori mobili o fissi; dispositivi per la cura e la prevenzione da piaghe di decubito.

Come richiedere il bonus sulle bollette di luce e gas

Per richiede il bonus sulle bollette di luce e gas per le persone con disabilità, bisogna presentare una domanda scritta al proprio Comune di residenza. Il modulo per avanzare la domanda va scaricato dal sito dell’Arera, dove illustreremo il tipo di disabilità o disagio fisico. A questo poi allegheremo un’ulteriore documentazione, che al suo interno deve contenere: copia del documento d’identità del richiedente; copia del codice fiscale del richiedente e la persona disabile all’interno del nucleo familiare; copia della certificazione sanitaria dell’ASL che attesti la necessità per l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali; copia della bolletta della luce e del gas, con il codice di Punto di Consegna (POD) e il codice di Punto di Riconsegna (PDR).

Il ruolo del Comune nelle attestazioni del Bonus

Una volta lasciata l’attestazione agli sportelli comunali competenti, sarà lo stesso Comune a verificare la validità della documentazione e contattare, successivamente, il gestore del servizio elettrico o del gas. Il gestore, sentita la realtà comunale, applicherà lo sconto nella bolletta a partire dal mese successivo alla ricezione della domanda.