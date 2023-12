Disabilità a Roma, il 17 dicembre 2023 la VII edizione di Rombando verso Natale dell’AISA

A Roma si svolgerà la VII edizione di Rombando verso Natale, l’evento dedicato alle persone con disabilità dell’AISA.

L’Associazione Italiana Sindromi Atassiche Lazio OdV (AISA) organizza la settima edizione di Rombando verso Natale, un evento dedicato alla solidarietà su due e tre ruote e le persone con disabilità. La manifestazione si svolgerà domenica 17 dicembre 2023, con inizio alle ore 10:00, presso il Centro Sportivo Maurizio Melli di Roma, Nono Municipio.

Disabilità a Roma: il 17 dicembre arriva Rombando verso il Natale

L’AISA, sempre in prima linea nella promozione della consapevolezza e della solidarietà, ha coinvolto partner affezionati come Aquile Tricolori A.P.S. e Club Free Chapter 753 a.C. con le loro possenti Harley Davidson, l’Associazione Massimo 80 con i loro caratteristici sidecar Ural e una rappresentanza del Club Honda GoldWings. L’evento offre l’opportunità unica sia per persone con disabilità che per coloro senza, di vivere l’emozione di rombare come passeggeri a bordo delle moto, grazie alla generosità dei centauri presenti. Ma “Rombando verso Natale” non è solo un’occasione per godersi un’entusiasmante cavalcata; è anche un momento di condivisione e solidarietà, arricchito da attività come la tradizionale pesca di beneficenza e un pranzo conviviale che riunirà associazioni, utenti, ricercatori, sportivi e sostenitori.

L’evento sulla disabilità nell’evento Torrino di Roma

Tra le iniziative che rendono l’evento ancor più speciale, vi è la possibilità di sostenere la causa acquistando confezioni di saponette artigianali realizzate con cura dalle suore trappiste del Monastero Cistercense di Valserena (PI). Queste fragranti creazioni sono disponibili in 10 diverse profumazioni e possono essere acquistate anche come regalo, contribuendo così alla raccolta fondi a supporto della causa.

Le realtà che hanno contribuito a Rombando verso Natale

La manifestazione, realizzata in collaborazione con ASD AISA SPORT, AISA EQUITAZIONE, AISA TRIATHLON, e AISA CALCIO, conta anche sulla partecipazione di S.D. Roma Team Sport Gestioni, CSV (Centro Servizio Volontariato Regione Lazio) e altre realtà associative che condividono la missione di AISA. L’Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche è un esempio di come sia possibile affrontare la disabilità con forza e determinazione, contribuendo a creare una società più consapevole e inclusiva. In Italia, dove più di 15.000 persone soffrono di Atassia, di cui 9.000 sono senza una diagnosi certa, e 6.000 hanno ricevuto diagnosi di una delle 186 mutazioni diverse, l’impegno di AISA diventa cruciale.

L’evento per sensibilizzare all’atassia a Roma

L’atassia, un disturbo della coordinazione dei movimenti, può rendere la vita delle persone colpite una sfida quotidiana. La manifestazione “Rombando verso Natale” non solo offre un momento di spensieratezza, ma anche un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste malattie rare e sostenere la ricerca. Domenica 17 dicembre, alle ore 10:00, tutti sono invitati a partecipare a questo evento speciale in Via Cina 91 a Roma. Sarà un’occasione unica per unirsi in amicizia e solidarietà. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede di Aprilia al numero 06 92730325 dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.