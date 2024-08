Disagi a Montefiascone, manca l’acqua nelle abitazioni vicino la Rocca dei Papi

Manca l’acqua nelle case di Montefiascone: i residenti denunciano la situazione nella zona della Rocca dei Papi

Problemi a Montefiascone, soprattutto in quest’estate con le temperature alte. Diversi residenti che vivono nei pressi della Rocca dei Papi, da diverso tempo segnalerebbero problemi con la corretta erogazione dell’acqua. Una situazione che si sarebbe fatta più critica proprio in queste settimane, dove tanti cittadini non avrebbero visto scorrere l’acqua dai rubinetti all’interno delle proprie abitazioni intorno alla struttura storica.

Manca l’acqua a Montefiascone: la situazione sotto la Rocca dei Papi

Il disagio starebbe prendendo piede lungo via XXIV Maggio, la strada che conduce all’antichissima Rocca dei Papi. Nonostante si tratti di un sito storico nel Comune di Montefiascone e la Provincia di Viterbo, la situazione con l’acqua andrebbe avanti da diversi mesi. Da quello che siamo riusciti a sapere grazie alle testimonianze dei residenti, i distacchi idrici ormai avvengono con una puntualità settimanale, in una situazione che sta comportando numerosi disagi alle abitudini dei cittadini.

La situazione vista dai residenti: cosa sta accadendo?

Le vicende di via XXIV Maggio andrebbero avanti da diversi mesi. Nonostante le molteplici segnalazioni al Comune e gli Enti responsabili sul servizio idrico della cittadina, i continui distacchi dell’acqua nella zona non sarebbero mai stati chiariti del tutto ai singoli cittadini. Rimane come i cittadini hanno imparato a fare una forte scorta di acqua, nonostante tali soluzioni non possono essere utili per operazioni quotidiane come l’igiene quotidiana. La situazione risulta disagiante per una gran parte dei residenti della zona, con il disservizio che però sembrerebbe toccare solamente alcuni stabili presenti sotto la Rocca dei Papi. La vicenda sta comportando problemi soprattutto alle famiglie con bambini piccoli, ma anche quei nuclei dove sono presenti anziani che hanno la necessità di acqua costantemente a portata di mano, soprattutto poi in un momento della stagione come questo: proprio oggi, in alcune aree del Lazio, si sono raggiunti i 40°.