Disagi sulla via del Mare, chiusa per un mese la rampa di collegamento al GRA

Ci prepariamo a un mese di passione, e forse anche qualche giorno in più, per attraversare la via del Mare in entrambe le direzioni. Il Ministero delle Infrastrutture, infatti, ha comunicato come verrà momentaneamente chiuso il tratto di collegamento al Grande Raccordo Anulare, sia in entrata che in uscito verso i territori di Centro Giano, Acilia, Ostia Antica e Ostia Lido.

Chiuse le uscite del GRA sulla via del Mare

Una notizia arrivata come una pioggia fredda per i residenti del X Municipio, che soprattutto attraverso l’utilizzo della via del Mare sono soliti entrare nel territorio di Roma. I cittadini ormai lamentavano da mesi il cattivo stato dell’intersezione che collega la storica strada lidense al Grande Raccordo Anulare, che ormai da tempo vedeva profondi problemi con i dissesti stradali e soprattutto le condizioni del guard rail. Una situazione che, per ovvi motivi, ha costretto gli Enti competenti a chiudere momentaneamente gli ingressi di questa strada.

La durata dei lavori e gli orari di chiusura al traffico locale

Da quello che viene comunicato, i lavori inizieranno a breve e si estenderanno fino alla giornata di lunedì 31 luglio 2023. Si spera che, con molti cittadini in vacanza, i disagi per queste opere pubbliche possano essere limitati. Rimane però come, anche d’estate, questo punto sia trafficatissimo, specie poi dai turisti che vengono verso Ostia Lido e soprattutto i lavoratori che dal X Municipio si recano verso il Centro capitolino non muovendosi con i mezzi pubblici.

Le segnalazioni dei pendolari della via del Mare

Resta un fatto, tali lavori andavano fatti. Anche in maniera urgente, a essere sinceri. Abitualmente su Facebook, si osservavano pendolari abituali della via del Mare segnalare le carenze o le gravità di questa arteria urbana. Una situazione ripresa anche dal partito di Fratelli d’Italia, con l’Onorevole Luciano Ciocchetti che era arrivato a scrivere una lettera a Matteo Salvini sui problemi di questo svincolo urbanistico.

Le buche e la mancanza di sicurezza stradale all’ingresso del GRA

Ma realmente, a cosa andavano incontro gli automobilisti romani in questo punto della via del Mare? In una situazione purtroppo analoga a tutta la strada tra Mezzocammino e Ostia, i dissesti stradali causavano numerosi problemi alle autovetture. Tra gli episodi più noti, a detta degli stessi guidatori, c’erano i problemi ai pneumatici. Nonostante si parlasse di una strada trafficatissima, il manto stradale era puntualmente ridotto a un groviera, procurando così gravi danni ai pneumatici dei singoli automobilisti.

Ma non solo. L’uscita e l’entrata del Grande Raccordo Anulare si sono rivelati uno dei punti peggiori legati alla via del Mare, la via Ostiense e il tratto di via dei Romagnoli tra Acilia e Lido Centro. Sotto il GRA, infatti, i guard rail sugli svincoli vedevano una situazione di profonda precarietà, mettendo a repentaglio la sicurezza stradale di tutti gli automobilisti.