Dove mangiare a Castel Gandolfo? I 5 migliori indirizzi da non perdere

I migliori ristoranti dove andare a mangiare nel Comune di Castel Gandolfo: ecco i nostri consigli per gustare ottima cucina.

Tra i posti più suggestivi dove fare una gita fuori porta nella zona della provincia di Roma, sicuramente Castel Gandolfo risulta come una delle più belle località a poca distanza dalla Città Eterna. La cittadina, che affaccia sul lago di Albano, è anche la residenza estiva di Papa Francesco, in un posto capace di coniugare importanti trascorsi storici, belle artistiche uniche al mondo e soprattutto buona cucina.

I migliori ristoranti di Castel Gandolfo

Grazie alla cucina varia e ricca del territorio dei Castelli Romani, Castel Gandolfo promette di far mangiare l’eccellenza dei piatti della romanità in una location mozzafiato. L’offerta gastronomica di questo territorio, infatti, risulta il piatto forte di questo territorio, in un elemento peraltro molto apprezzato dai turisti stranieri. Molti locali, oltre alla cucina romana, si stanno adattando alle richieste dei turisti: possiamo incontrare menù con pesce di lago, ma anche pietanze dalle influenze internazionali o fusion con la classica cucina romana.

I ristoratori eccellenti di Castel Gandolfo

Tra i ristoranti più apprezzati di Castel Gandolfo, troviamo “La Gardenia” su viale Bruno Buozzi 4. Il ristorante è specializzato nella cucina di pesce, offrendo ai propri clienti di visitare il vasto menù con una location che affaccia sul lago di Albano. Con prodotti freschi e di alta qualità, i piatti suggeriti dagli utenti che lo recensiscono sul web sono i primi (il risotto coi frutti di mare) e le frittelle di baccalà.

Merita di essere visitato anche l’Antico Ristorante Pagnanelli, su via Antonio Gramsci 4. Il ristorante è antichissimo, fondato nel 1882 e gestito dalla stessa famiglia. Con il lavoro di quattro generazioni, l’attività di ristorazione si conferma un’autorità nella cucina del pesce all’interno dei Castelli Romani e soprattutto nel territorio di Castel Gandolfo. In un locale adatto per gli eventi importanti, le eccellenze le troviamo nella vasta cantina di vini (museale), i piatti a base di pesce e i dolci per concludere il pasto.

Dove mangiare in gita a Castel Gandolfo

Altro locale che vi consigliamo e “La Perla del Lago“, locale situato su via Spiaggia del Lago 6. E’ un ristorante che guarda attentamente alla clientela vegetariana e vegana, offrendo un’eccellenza in questa tipologia di menù. La cucina è semplice ma molto gustosa, con i clienti che rimangono piacevolmente colpiti dall’utilizzo di eccellenze gastronomiche e biologiche. I clienti che lo hanno visitato, consigliano vivamente di provare la frittura di pesce.

Un altro ristorante che suggeriamo è “Lo Spuntino“, su via Oratorio 1. Il ristorante si distingue per la particolarità del proprio menù in confronto alle altre tipologie di ristoranti locali, proponendo per i propri clienti la pizza e piatti a base di carne. L’attività di ristorazione è molto facile da individuare, essendo posizionato proprio nel bellissimo Centro Storico di Castel Gandolfo. Chi ha mangiato qui, su Google consiglia di provare gli affettati misti, la porchetta (definita tenerissima) e i cannelloni fatti in casa.

Da provare a Castel Gandolfo: ecco qui

In ultimo, nella nostra “Top 5” dei ristoranti di Castel Gandolfo, consigliamo “La Cruna del Lago” a via Arco Scuole Pie 12. Chi cerca l’eccellenza e la tradizione della cucina romana, ma anche dei Castelli Romani, qui si trova nel posto giusto per fare un ottimo pranzo o cena. Tra la gentilezza di camerieri e proprietario, gli utenti del web suggeriscono di assaggiare la deliziosa Carbonara fatta all’interno del ristorante.