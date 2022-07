Dove sono i tutor in Autostrada: adesso l’app Free to X li segnala, ecco come funziona e come scaricarla

In partenza per le vacanze o per un viaggio di lavoro? Devi prendere l’autostrada? Prima di salire in macchina ecco un’applicazione che può esserti molto utile. Si tratta di Free To X, l’app in grado di segnalare i sistemi di controllo della velocità e di “avvisarti” se stai superando il limite. Vediamo come funziona.

Cos’è e come funziona l’App free to X

Si tratta di un software, disponibile per le piattaforme Android e iOS, che offre servizi per la mobilità. Si può scaricare gratuitamente dagli store Google e Apple ed è in grado di informarti sulla tua velocità media per aiutarti a guidare in sicurezza. E, di conseguenza, ad evitare multe salatissime.

Variazioni ai limiti di velocità

L’applicazione ti ricorda inoltre che in caso di determinate condizioni atmosferiche, come forte pioggia ad esempio, i limiti sono più bassi in autostrada. Si passa infatti dai canonici 130km/h ai 110km/h. In presenza di nebbia, e con visibilità ridotta a meno di 100 metri, scende ulteriormente a 50 km/h.

Come attivarla

Dopo averla scaricata (qui il link Android, qui quello Apple) è sufficiente fare click su “Attiva il servizio tutor” non prima però di esservi registrati. A quel punto il servizio sarà attivo e riceverete una notifica nelle tratte autostradali (attenzione però: l’app segnala i tutor solo in quelle gestite da Autostrade per l’Italia).