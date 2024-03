Dramma in ospedale, neonato muore dopo due tentativi di induzione al parto

I medici avrebbero tentato un parto naturale, evitando di praticare un cesareo alla madre, che era in ospedale da tre giorni.

La gravidanza, giunta alla 41esima settimana, era andata avanti senza problemi e il neonato era in buone condizioni di salute. La vicenda potrebbe ora finire al centro di un esposto da parte dei familiari del piccolo.

Neonato morto dopo due tentativi di induzione al parto

Un neonato è deceduto la scorsa notte all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. La mamma del bambino, una donna di 35 anni – come riferiscono L’Occhio di Salerno e L’Ora – era ricoverata da tre giorni nel nosocomio campano ed era arrivata alla 41esima settimana di gravidanza. Una gravidanza andata avanti senza alcun problema, e il piccolo risultava in buona salute dalle ultime ecografie effettuate.

Nelle scorse ore, però, la tragedia. I medici avrebbero tentato per due volte l’induzione al parto, per evitare di effettuare un taglio cesareo. In serata si sono accorti che il battito del piccolo non era più presente e hanno fatto la drammatica scoperta.

La Procura di Salerno potrebbe aprire un fascicolo d’indagine, per chiarezza su quanto accaduto e accertare se vi sino o meno responsabilità da addurre al personale medico.