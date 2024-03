Drammatico ritrovamento, uomo senza vita nel giardino di casa: scattano le indagini

L’allarme è stato lanciato dai familiari che hanno allertato i vigili del fuoco. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Trovato senza vita nel giardino di casa

Un drammatico ritrovamento quello avvenuto nelle scorse ore a Monreale, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo nel giardino della sua abitazione, in via Golda Meir, a Pezzingoli. L’allarme è stato lanciato da alcuni familiari, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Quindi hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno fatto irruzione in casa e hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo nel giardino di casa. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini

L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno tentando di fare luce sulle cause del decesso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, né quella del malore improvviso, né quella di una aggressione mortale ai danni della vittima.