È già derby di fuoco: Lotito è già in clima è la spara grossa sulla Roma

Si accende il clima di Derby della Capitale: Claudio Lotito in conferenza stampa lancia frecciatine alla Roma.

È un Lotito show in vista del derby Lazio-Roma di questo pomeriggio. La partita valevole per le Semifinali di Coppa Italia, ha acceso il Presidente biancoceleste con dichiarazioni esplosive sul match che dovrà affrontare la sua squadra e soprattutto l’attualità legata al mondo calcistico italiano. Lotito prima punzecchia Gasperini, poi attacca il tecnico giallorosso José Mourinho, che manda in visibilio i presenti alla conferenza stampa per i 124 anni della squadra biancoceleste.

Lotito in aria derby: l’attacco a Mourinho

Lotito, per punzecchiare il tecnico portoghese, è voluto ripartire dagli esiti di Roma-Atalanta, andata in scena domenica 7 gennaio 2024 allo Stadio Olimpico. Già l’allenatore Gian Piero Gasperini era stato molto critico sulla partita, definendola addirittura una “corrida”. Parole che ha voluto commentare anche il patron della Lazio, che in chiave derby ha voluto ribadire “l’onestà e la sportività” del club biancoleste.

In conferenza, queste sono state le parole del Presidente laziale: “Le persone sono in grado di fare valutazioni. I nostri principi e i nostri valori ci impongono di ottenere risultati solo con merito. Quello che succede in altre condizioni non ci appartiene. Mi auguro che le condizioni siano all’insegna della sportività e nel rispetto dei valori dello sport. Che vinca il migliore”.

Gasperini si lamenta di Lotito

Gasperini, indirettamente, aveva attaccato la società biancoceleste, imputandogli di avergli messo pressione psicologica per la partita di domenica scorsa. All’Atalanta sarebbe stato chiesto di fare un risultato utile, capace di tenere fuori dalla corsa alle coppe europee la Roma e magari facilitare il cammino della stessa Lazio, a pari punti coi bergamaschi e sopra di un punto ai giallorossi.

Lotito: la storia della sua fede laziale

Tra battutine e sfottò alla Roma, Claudio Lotito ha voluto anche raccontare la sua storia da tifoso della Lazio. Un capitolo che, specialmente in clima derby, vede spesso spropositate mistificazioni. In tanto, negli anni, hanno detto come il patron biancoceleste fosse in realtà un grande tifoso della Roma. Una storia che, almeno nelle ultime ore, non reggerebbe più.

Claudio Lotito ha spiegato come tifi Lazio da quando era bambino. Aveva cinque anni quando ha visto la prima partita dei biancocelesti ed è rimasto accanito sostenitore anche quando la squadra non brillava per risultati: l’esperienza in Serie B e il rischio di retrocedere addirittura in C. Secondo Lotito, la leggenda sulla Roma nasce dai suoi legami familiari, con il suocero che era amministratore delegato dei giallorossi e la moglie proprietaria insieme alla Sensi.

Lotito fa diventare il suocero laziale

In continui punzecchiamenti alla società di Trigoria, Lotito entra in clima derby come profeta della fede laziale. Le ultime parole espresse in conferenza stampa, sarebbero un boomerang per la tifoseria giallorossa. Il Presidente della Lazio avrebbe infatti convertito il suocero e la moglie a tifare biancoceleste, nonostante in passato fossero altissimi dirigenti della Roma.