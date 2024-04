Eclissi solare 8 aprile 2024: come vederla in Italia

Lunedì 8 aprile 2024 si svolgerà un eclissi solare totale visibile dalla Terra: ecco come poterla vedere dall’Italia.

Nella giornata di lunedì 8 aprile, nei cieli di una parte del mondo ci sarà la possibilità di osservare un eclissi solare totale. Un fenomeno astronomico storico, cui tutti i cittadini sono chiamati a osservare per la spettacolarità dell’evento. Il fenomeno celestiale sarà possibile osservarlo con grande facilità dagli stati americano, con il posizionamento che dovrebbe essere in Messico, Stati Uniti e Canada. Ma per gli esperti, ci sono possibilità di osservare l’eclissi anche in Italia: ecco come.

L’eclissi solare dell’8 Aprile 2024

Per l’Italia dove la geografia non aiuta, entra in ballo la tecnologia: l’evento dell’eclissi solare sarà visibile attraverso un collegamento streaming. Purtroppo, per questa eclissi, le condizioni geografiche non premiano il nostro Stato. L’evento cosmico premierà solamente i 44 milioni di persone del Nord e Centro America, che potranno vedere lo storico fenomeno del “Sole Nero” sopra i cieli delle città americane.

Come vedere l’eclissi solare dell’8 Aprile 2024 in Italia

Il fenomeno del Sole Nero potremmo seguirlo, ma solo attraverso un computer o la televisione: in questo senso, la tecnologia ci aiuterà a seguire l’affascinante allineamento del Sole, la Luna e la Terra, che danno origine a questo tipo di situazione astronomica. Per seguirlo in Italia, i corpi celesti dovrebbero allinearsi tra le 17:30 e le 23:00: la congiunzione garantirà una fase di totalità del Sole Nero per circa 4 minuti e mezzo.

Gli studi attorno all’eclissi solare dell’8 Aprile 2024

Secondo gli scienziati, l’eclissi totale dovrebbe poter essere visibile in prima battura dalla costa pacifica del Messico: da qui, poi, si sposterà negli Stati Uniti. All’interno degli USA, il fenomeno dovrebbe essere ben individuabile tra le aree del Texas e il Maine, dirigendosi poi verso il Canada e finendo poi la propria corsa sulle coste di Terranova. L’episodio cosmico si svilupperà in un contesto unico, considerato come si svolgerà nel momento di massima attività solare.