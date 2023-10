Ecocentro comunale di Castelnuovo di Porto riapre giovedì 2 novembre

L’ecocentro comunale di Castelnuovo di Porto riaprirà giovedì 2 novembre, dopo mesi di chiusura a seguito di un sequestro preventivo. A seguito di un sopralluogo conclusivo effettuato dal Corpo Forestale dei Carabinieri lo scorso 26 ottobre, è stato determinato il dissequestro dell’impianto e la conseguente autorizzazione alla sua riapertura.

La riapertura dell’ecocentro comunale a Castelnuovo di Porto

I lavori di adeguamento effettuati nei mesi scorsi dalla ditta Ekorec srl, che gestisce l’impianto, sono risultati in linea con la normativa e ora il servizio di conferimento può ripartire regolarmente per tutte le frazioni di rifiuti, inclusi i RAEE, fatta eccezione per il ferro, sul quale resta in sospeso un chiarimento da parte degli enti sovraordinati. Anche il ritiro degli ingombranti a domicilio tornerà in funzione a partire dalla prossima settimana, chiamando il Numero Verde 800 32 38 50.

Il Sindaco di Castelnuovo di Porto: “Felicissimi di questa riapertura”

“Siamo felicissimi che l’ecocentro riapra – dichiara il sindaco Riccardo Travaglini – perché sappiamo quanto disagio la sua chiusura abbia comportato per tutti i cittadini. Ora si riparte con una nuova impostazione: l’accesso sarà consentito solo agli utenti in regola con l’iscrizione al ruolo Ta.Ri. e sarà automatizzata tramite l’utilizzo della TESSERA SANITARIA. I conferimenti dovranno limitarsi ai soli rifiuti domestici e non saranno ammessi gli inerti provenienti dai cantieri edili. Chiediamo massima collaborazione da parte della cittadinanza e informiamo che i controlli sul rispetto del regolamento saranno d’ora in poi accuratissimi”.