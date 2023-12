Edizioni del Roveto: acceso un fuoco culturale ad Aprilia con libri, poesia e progetti editoriali

Ad Aprilia è andata in scena la presentazione ufficiale della nuova casa editrice delle Edizioni del Roveto.

Le Edizioni del Roveto inaugurano il loro percorso con un entusiasmo palpabile e un caloroso plauso unanime da parte di una folla numerosa. La presentazione della nuova Casa Editrice, tenutasi domenica 10 u.s. presso la Sala Minerva dell’Hotel Enea ad Aprilia, è stata un momento di grande significato culturale.

Presentata ad Aprilia la casa editrice delle Edizioni del Roveto

L’incontro, condotto dal Dott. Giampiero Fontana, Ufficiale dell’Esercito ed ex Sindaco di Grottaferrata, nonché Portavoce delle Edizioni del Roveto, è stato arricchito dagli interventi di illustri personalità. Tra questi, l’Editrice, la Dott.ssa Maria Romano, psicologa e libera professionista, il Direttore Editoriale, il Prof. Maurizio Valtieri, scrittore e docente di lingua italiana, lo scrittore Roberto Campagna e il Maestro Antonio Veneziani, poeta, saggista e traduttore.

L’obiettivo delle Edizioni del Roveto

Il Dott. Fontana ha aperto l’incontro sottolineando l’obiettivo primario delle Edizioni del Roveto: “Fare Cultura” attraverso il dialogo creativo e lo scambio culturale resi possibili dai libri. Ha evidenziato il desiderio della Casa Editrice di preservare le identità storiche mentre promuove la crescita e l’innovazione, favorendo l’inclusione e la partecipazione sociale.

Il nuovo progetto editoriale ad Aprilia

L’Assessore agli eventi del Comune di Aprilia, Dott.ssa Carola Latini, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, esprimendo il vivo compiacimento per il progetto editoriale e offrendo il supporto del Comune. L’Editrice Maria Romano ha collegato l’iniziativa alla Città di Racalmuto, sottolineando il legame personale con il paese di origine e evidenziando la continuità con le attività delle associazioni locali “La Giostra dei colori” e “Le Girandole“.

Presentati i progetti delle Edizioni del Roveto

Il Prof. Valtieri ha presentato le sei Collane del Progetto editoriale, spiegandone i contenuti e il significato. Successivamente, il Dott. Roberto Campagna ha illustrato il suo libro “Il sapore dei ricordi. 13 gustosi racconti 13”, mentre Valtieri ha presentato la silloge poetica di Aldo Liotta, “L’Estate incantata“, le prime due pubblicazioni della Casa Editrice, già disponibili nelle librerie online.

La presentazione ad Aprilia

Gli interventi sono stati accompagnati da pregevoli esibizioni musicali del Maestro Roberto Ferrara e di Milena Leone, con letture di versi di Liotta da parte della Poetessa Antonella Rizzo. Il Maestro Antonio Veneziani ha elogiato la vena poetica di Aldo Liotta e ha espresso grande apprezzamento per il neonato Progetto editoriale. In conclusione, sono state anticipate tre pubblicazioni del Piano editoriale del 2024. Si tratta di “Lettere siciliane” di Piero Bolzon, “La Donna di vetro” di Olivia Gobetti con prefazione di Raffaele Morelli e “La guerra dei piedi” di Avio Focolari.

Il concorso letterario annunciato dalle Edizioni del Roveto

Il Dott. Fontana ha annunciato anche la futura indizione di un Concorso letterario per giovani scrittori under 18, in collaborazione con le scuole del territorio, per stimolare l’amore per la scrittura. La presentazione si è conclusa con una raffinata degustazione di vini offerta dall’Azienda del territorio “Casale del Giglio“. Con questa giornata memorabile, le Edizioni del Roveto hanno ufficialmente preso il via nel panorama editoriale, promettendo di essere un punto di riferimento per la cultura e la letteratura locale.