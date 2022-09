Elezioni Politiche 2022, sconti sui treni per i fuorisede: le tariffe di Trenitalia e Italo

Le elezioni politiche si avvicinano, la campagna elettorale continua a colpi di ‘tweet’, tra polemiche e programmi messi in discussione. Gli italiani il 25 settembre saranno chiamati alle urne, ma chi vive lontano dal Comune di residenza non deve temere: potrà ritornare e viaggiare in treno con delle tariffe agevolate, proprio in occasione della tornata elettorale.

Quali sono gli sconti di Trenitalia

Come fa sapere Trenitalia, i residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in 2^ classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, le seguenti riduzioni:

70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;

riduzione 60% sui biglietti per treni Regionali.

Per i residenti all’estero, invece, è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

Il viaggio di andata, spiega l’azienda, può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Per usufruire delle riduzioni gli elettori, quelli fuorisede, dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, i seguenti documenti:

documento di identità;

tessera elettorale.

Le agevolazioni di Italo

Non solo Trenitalia. Anche con Italo le tariffe, in vista delle elezioni del 25 settembre, sono agevolate. In questo caso, come spiega l’azienda, si può risparmiare il -60% in tariffa Economy o il -70% acquistando in tariffa Flex. Il biglietto di andata e ritorno, però, potrà essere acquistato fino al 25 settembre: il viaggio di andata, per ottenere lo sconto, deve avvenire in una data compresa tra il 16/09 e il 25/09, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 25/09 e il 05/10.

Come usufruire dello sconto

Per acquistare il biglietto con il -60% di sconto in tariffa Economy o con il -70% di sconto in tariffa Flex, come spiega Italo, bisogna andare sul sito e cliccare sul ‘pulsante’ Acquista sconto con elezioni: poi basterà scegliere la tratta e la data di viaggio.