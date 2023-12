Emergenza alberi a Roma, la Procura mette sotto sequestro i platani del Lungotevere

La città eterna è scossa da un allarme alberi che ha portato la Procura a mettere sotto sequestro i platani lungo il Lungotevere, da Castel Sant’Angelo all’Ara Pacis, dopo l’incidente mortale di un’anziana a Monteverde, storico quartiere di Roma.

La Procura sequestra gli alberi sul Lungotevere a Roma

La Procura ha avviato un’indagine sulla gestione delle potature e la qualità degli interventi sugli alberi, mettendo in evidenza la necessità di controlli più rigorosi. Il sequestro preventivo è stato esteso a diversi platani lungo il Lungotevere, con nastro giallo e cartelli del Tribunale che segnalano l’azione in corso. L’operazione è scaturita in seguito alla morte della signora, schiacciata da un albero crollato a Monteverde. La gravità della situazione ha spinto la Magistratura a intervenire, evidenziando un pericolo continuo legato alla gestione degli alberi nella capitale.

Le indagini della Procura sugli alberi di Roma

Fino a oggi, le segnalazioni dei vigili riguardo a situazioni di pericolo non erano seguite da controlli dettagliati e documentati. La Procura ha ora imposto alla Municipale di registrare ogni intervento, dalla segnalazione alla valutazione di un tecnico esterno, al fine di analizzare attentamente la situazione e individuare eventuali problemi alle piante.

La situazione a Lungotevere

La gestione del verde a Roma è apparsa fuori controllo, con la sede dell’Assessorato all’Ambiente e della Protezione Civile a Porta Metronia che è stata messa sotto sequestro. Centinaia di rami, fronde e tronchi sono stati tagliati e posti sotto sequestro, creando disagi anche per i dipendenti il cui parcheggio è stato cancellato. La situazione attuale solleva interrogativi sulla manutenzione del patrimonio arboreo della città e la necessità di un intervento immediato per garantire la sicurezza pubblica. La Procura continuerà le indagini per stabilire le responsabilità e adottare eventuali misure correttive.

L’incidente a Roma che ha fatto iniziare le indagini

L’incidente che ha portato all’intervento della Procura è avvenuto il 2 dicembre scorso, in via di Donna Olimpia. Un albero di pini crollato ha travolto un’anziana di 75 anni, che è morta sul colpo. La donna stava camminando a piedi quando l’albero è caduto, schiacciandola sotto il suo peso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno soccorso l’anziana e hanno avviato le indagini per stabilire le cause del crollo. Dalle prime verifiche, è emerso che l’albero era in cattive condizioni e che non era stato sottoposto a potatura da diversi anni. La Procura ha quindi deciso di intervenire, aprendo un fascicolo per omicidio colposo e mettendo sotto sequestro i platani lungo il Lungotevere.