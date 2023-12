Emergenza alberi in X Municipio, in ritardo partono potature su principali strade

Il Municipio X ha dato il via a una serie di interventi di bonifica e potatura degli alberi lungo le principali strade, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Parte la potatura degli alberi nelle principali strade del X Municipio

I lavori attualmente in corso riguardano viale dei Romagnoli, con attività di diserbo e bonifica dei fianchi laterali. Il presidente della commissione mobilità, Leonardo Di Matteo, ha organizzato un sopralluogo insieme ai comitati di quartiere per verificare l’andamento degli interventi, evidenziando che questi seguono l’intervento di sfalcio già effettuato in altre zone del municipio.

Azione per riportare la sicurezza stradale in X Municipio

“L’obiettivo principale di queste operazioni è garantire maggiore sicurezza stradale e migliorare le condizioni di lavoro degli autisti delle linee bus e del trasporto pubblico che transitano lungo le strade interessate”, ha dichiarato Di Matteo sulle pagine di RomaToday. Gli interventi di bonifica e potatura non si limitano a viale dei Romagnoli, ma hanno coinvolto diverse altre strade del municipio, tra cui via Fiumalbo, via Marcello Mastroianni e il quartiere Giardino di Roma.

Le attese potature degli alberi tra Ostia e l’entroterra

“Lavoriamo da tempo per mantenere un buon livello di decoro sulle strade e standard elevati di sicurezza”, ha affermato sempre su RomaToday la presidente della commissione ambiente, Valentina Scarfagna. “Sono soddisfatta per il lavoro svolto sulla via dei Romagnoli e sull’intera viabilità principale del Municipio X, che rappresenta un intervento radicale atteso da tempo”.

Emergenza alberi: X Municipio e Campidoglio operano insieme

La vicepresidente del municipio, Valentina Prodon, ha evidenziato su RomaToday che questo risultato è frutto di un lavoro congiunto e di una programmazione attuata in collaborazione con l’assessorato all’ambiente di Sabrina Alfonsi e il dipartimento ambiente di Roma Capitale. Conclusi questi interventi, il prossimo passo annunciato è l’avvio delle attività di potatura delle alberature presenti nel territorio, previste per il mese di gennaio. “Considerando che il Municipio X è dotato della maggiore quantità di alberi e pini tra i municipi di Roma, l’operazione richiederà una pianificazione attenta ed esecuzione accurata”, ha concluso Prodon.

Foto: Alessandro Bencivenga