Emergenza alberi X Municipio, proseguono le potature a Ostia Antica

Prosegue l’abbattimento degli alberi nel X Municipio di Roma Capitale: abbattuto l’ultimo pino sopra la stazione di Ostia Antica

Proseguono le potature degli alberi sul territorio del X Municipio di Roma Capitale, nonostante in questo periodo dell’anno siano vietate dal regolamento comunale. Eppure la situazione di emergenza legata al crollo delle alberature pone l’Amministrazione comunale nella posizione di derogare determinate norme ambientali, per perseguire molto probabilmente la salvaguardia dell’incolumità di residenti, automobilisti e turisti.

Continuano le potature degli alberi nel X Municipio di Roma Capitale: la situazione a Ostia Antica

Nella mattinata di ieri, operatori comunali era al lavoro sui pini nella zona di Ostia Antica. L’Amministrazione guidata dal presidente Mario Falconi, ormai da diversi giorni, sta operando una massiccia potatura degli alberi e operazioni di abbattimento, in una decisione scaturita dopo un pesante crollo di rami sulla via del mare e il conseguente ferimento grave di una signora. L’azione sul verde pubblico è stata immortalata, con la propria macchina fotografica, da Gaetano Di Staso, attuale coordinatore di Ecoitaliasolidale nel X Municipio.

Continua l’abbattimento dei pini sul Litorale Romano: le parole di Gaetano Di Staso

I sopralluoghi di Gaetano Di Staso proseguono sul territorio di Ostia Antica e l’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Proprio durante questi giri di monitoraggio nella zona lidense, ha osservato l’abbattimento di un pino proprio sopra la stazione ferroviaria dello storico quartiere del Municipio 10. Come racconta lo stesso esponente di Ecoitaliasolidale, l’albero era l’ultimo pino in piedi tra via della Stazione di Ostia Antica e l’area di parcheggio per le automobili. Come ha evidenziato, da almeno due settimane l’Amministrazione lidense continua a portare avanti la desertificazione di quest’area nell’entroterra, in un danno ambientale che sta coinvolgendo attualmente anche le aree di Lido Nord, la zona Ostiense, Castel Fusano e la Longarina. Abbattimenti massicci verso i pini malati o morti sotto i colpi della cocciniglia tartaruga.