Emergenza cocciniglia in X Municipio, chiusa via di Castel Fusano per l’abbattimento di oltre 200 alberi

Il X Municipio programma l’abbattimento di 200 alberi su via di Castel Fusano per il parassita della cocciniglia.

La via di Castel Fusano, nel X Municipio di Roma, sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire interventi di abbattimento per circa 200 alberi. L’azione, annunciata dall’Assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Sport, Valentina Prodon, è motivata dalla necessità di fronteggiare l’attacco della cocciniglia, un parassita che minaccia la salute degli alberi e potrebbe comportare problemi per la popolazione.

Cocciniglia in X Municipio: parte l’abbattimento di 200 alberi a Castel Fusano

I primi lavori di abbattimento si concentreranno sui pini situati tra Via dei Pescatori e Via del Fosso di Dragoncello, con la previsione di riaprire il tratto stradale al traffico entro le prossime due settimane. Questo intervento urgente mira a preservare la sicurezza stradale e a evitare potenziali rischi per la popolazione. La cocciniglia è un parassita che si nutre della linfa degli alberi, causandone il deperimento e, in alcuni casi, la morte. La sua diffusione è favorita da condizioni climatiche favorevoli, come le estati calde e secche.

La cocciniglia invade via di Castel Fusano

Nell’area di Via di Castel Fusano, la presenza della Cocciniglia è stata rilevata per la prima volta nel 2022. In seguito a una serie di controlli, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un’azione di abbattimento degli alberi più colpiti. L’Assessora Prodon, a RomaToday, ha sottolineato l’importanza della rapidità nell’esecuzione dei lavori per minimizzare i disagi alla circolazione. “Stiamo lavorando per accelerare le tempistiche in collaborazione con la ditta responsabile degli interventi. Al contempo, stiamo elaborando un piano di sostituzione delle alberature, coinvolgendo tutti gli enti interessati, per garantire una programmazione tempestiva delle nuove piantumazioni.”

L’azione del X Municipio sull’emergenza alberi

L’Assessora ha anche dichiarato che, nel breve termine, si stanno adoperando tutti gli strumenti disponibili per riaprire al più presto la viabilità di Via di Castel Fusano, consapevoli dei disagi che tali lavori comportano per i cittadini. Valentina Scarfagna, Presidente della Commissione Ambiente del municipio X, sempre su RomaToday ha evidenziato le difficoltà che questa chiusura temporanea sta causando alle attività commerciali nella zona interessata. “Siamo impegnati affinché l’intervento di abbattimento si concluda nel minor tempo possibile. La sicurezza stradale e la gestione oculata della viabilità sono priorità per noi, e stiamo lavorando con impegno per il ritorno alla normalità.”

Le linee del presidente Mario Falconi sulla problematica

In prospettiva, l’amministrazione locale ha dichiarato di lavorare a soluzioni a lungo termine in collaborazione con gli uffici tecnici e gli enti interessati per affrontare efficacemente la diffusione della Cocciniglia nel territorio, preservando le preziose aree verdi del municipio. La chiusura di Via di Castel Fusano è un intervento necessario per garantire la sicurezza della popolazione e dell’ambiente. L’amministrazione comunale è impegnata a minimizzare i disagi per i cittadini e a trovare soluzioni a lungo termine per affrontare la diffusione della Cocciniglia.

Foto: Massimo Rossi