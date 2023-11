Emergenza freddo a Ostia, accampamenti e tende sulla spiaggia: la situazione all’ex Faber Beach

Dopo l’emergenza freddo e abitativa nel quadrante di Lido Centro, la situazione critica si estende anche al lungomare di Ostia Ponente, dove l’ex Faber Beach è diventato un punto di bivacco per persone senza fissa dimora. Questo fenomeno, in atto da diversi mesi, ha trasformato un tempo luogo di svago in una triste realtà di degrado.

Emergenza freddo nel X Municipio: gli accampamenti sul lungomare di Ostia Ponente

Sul lato destro della spiaggia, oggi rimangono cinque tende abitate da individui in grave emergenza abitativa. Alcuni riescono ad allestire tende da campeggio, mentre altri meno fortunati si arrangiano con materiali di fortuna come plastiche e altri rudimentali rifugi. La fotografia del fotoreporter Vincenzo Marinangeli mostra chiaramente la presenza di sedie, pezzi di mobilio, teli, coperte e addirittura parti di un passeggino smontato, lasciando intravedere la drammatica situazione in cui versano questi luoghi.

Lo stato dell’ex Faber Beach a Ostia Ponente

Il problema non si limita alla presenza di persone senza fissa dimora, ma si estende anche all’impatto turistico del territorio di Ostia. Coloro che passeggiando sul lungomare Paolo Toscanelli, anche nei giorni di festa, si trovano di fronte a questi accampamenti con vista mare, rendono ancor più evidente la necessità di intervenire per risolvere questa emergenza.

L’emergenza freddo non risparmia nessun quartiere lidense

Sul lato che guarda alla strada e alla Casa della Salute, altre tre tende grigie si ergono, con vicino stendini chiusi, sedie e rifiuti vari. Nonostante la presenza di questi accampamenti, è evidente la scarsa manutenzione e pulizia della zona, con sporcizia diffusa e rifiuti abbandonati. Avvicinandoci a una delle tende, notiamo l’assenza di persone al suo interno, ma la presenza di una struttura improvvisata per resistere al freddo notturno sulla spiaggia. Tra bottiglie e teli vari, si intravede un punto per accendere un fuoco durante la notte, nonostante ciò sia severamente vietato da un’ordinanza comunale che regolamenta le attività lungo gli arenili del X Municipio.

Degrado sugli arenili di Ostia: il X Municipio cosa fa?

La situazione descritta evidenzia la necessità di un intervento urgente da parte delle autorità competenti per affrontare l’emergenza abitativa e il degrado persistente sul territorio di Ostia. Solo attraverso un coordinato sforzo delle istituzioni e della comunità locale sarà possibile restituire dignità a queste persone vulnerabili e preservare il patrimonio turistico della zona.

Foto: @Vincenzo Marinangeli