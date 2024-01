Emergenza Pronto Soccorso Umberto I, lunghe attese per le visite. I pazienti: “Ci sentiamo abbandonati”

Caos al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma: sotto Natale, i tempi per le visite si allungano ulteriormente.

Piena emergenza al Policlinico Umberto I, dove sotto Natale la situazione per le visite in Pronto Soccorso è diventata ancora più difficile. Sono molti i pazienti che testimoniano apertamente delle grandi difficoltà per essere visitati dal personale medico, tutto ciò in una struttura che non può contenere un numero eccessivo di persone – come invece avviene ora – e i tempi di attesa per una visita diventano sempre più lunghi.

I problemi al Pronto Soccorso dell’Umberto I

Se la settimana scorsa parlavamo delle difficoltà dei Pronto Soccorso di Fondi e Terracina, la situazione con uno degli ospedali più importanti di Roma non cambia. I pazienti che escono dai locali ospedalieri, ci raccontano una chiara situazione allarmante che pagano in primis quei cittadini che si affidano alla sanità pubblica locale. Prima di essere visitati, i pazienti devono attendere puntualmente diverse ore, in una situazione che in numerose occasioni li fa sentire “abbandonati”.

I medici in grande difficoltà al Pronto Soccorso

Come spiega Alanews in un suo approfondimento sulla vicenda, tutto nasce da un personale sanitario coi numeri contati e che non riesce, almeno in tempi più veloci, a gestire il gran numero di richieste provenienti dai pazienti che si recano al Pronto Soccorso. La vicenda prende delle pieghe più tragiche, come nel caso di una paziente che ha atteso quasi 24 ore per essere visitata al Pronto Soccorso dell’Umberto I: secondo il suo racconto, solo la minaccia di chiamare le forze dell’ordine, dopo tutto quel tempo, avrebbe sbloccato la visita per calmare gli animi all’interno della sala d’attesa.

Fiumi di barelle fuori al Pronto Soccorso

Il caos dentro il Pronto Soccorso è presente a tutte le ore del giorno. Anche all’alba, tra le 5:30 e le 7:00, in ambulatorio si possono rintracciare oltre 20 barelle con pazienti che richiedono visite urgenti per incidenti o improvvisi problemi con la propria salute.