Emergenza rifiuti Roma, AMA chiede aiuto ai privati per gestire le festività di Natale

Ama, l’azienda municipalizzata di Roma che si occupa della raccolta dei rifiuti, si prepara ad affrontare le festività natalizie con un piano di emergenza: la richiesta di aiuto ai privati. Il direttore generale, Alessandro Filippi, ha avviato una procedura negoziata a ottobre per reclutare 26 equipaggi composti da autista, operatore e mezzo, destinati a coprire i municipi dei quadranti est e ovest della città.

Emergenza rifiuti: AMA non riesce a coprire tutta Roma durante il Natale

L’azienda ha riconosciuto le criticità riscontrate in passato durante le festività, con un aumento delle difficoltà nella raccolta dei rifiuti urbani. La mancanza di personale e mezzi adeguati ha portato Ama a cercare supporto esterno per evitare il ripetersi di emergenze rifiuti sotto l’albero di Natale. Il piano prevede che gli equipaggi privati si occupino della raccolta dei sacchetti nelle adiacenze dei contenitori stradali, alleviando così la pressione sugli operatori Ama. La determina firmata da Filippi rileva un aumento dell’assenza degli operatori Ama, soprattutto nei giorni pre festivi, compromettendo la copertura completa dei servizi programmati.

La strategia del DG AMA per le feste natalizie

Il direttore generale ha sottolineato che nemmeno il ricorso al lavoro straordinario degli operatori disponibili è sufficiente a coprire la carenza sistematica di personale. Le criticità si acuiscono durante le festività natalizie, con un sensibile aumento della produzione di rifiuti e la maggiore necessità di pulizia delle aree pubbliche a causa dell’intensa circolazione dei cittadini.

Le speranze di AMA per il Natale

L’obiettivo di Ama è evitare la ripetizione delle emergenze rifiuti degli anni precedenti, che hanno causato disagi ai cittadini romani durante le festività. La procedura negoziata è attualmente in fase di aggiudicazione, con la speranza che l’apporto dei privati possa garantire una gestione più efficiente delle festività natalizie e prevenire il verificarsi di situazioni di emergenza.

La mancanza di personale a Roma

Ama è un’azienda che gestisce un servizio essenziale per la città di Roma, ma da anni è alle prese con una serie di criticità. La mancanza di personale è una delle principali problematiche, che si acuisce durante le festività natalizie. La determina firmata da Filippi rileva che nel 2022, durante le festività natalizie, Ama ha dovuto far fronte a un’assenza media del 10% del personale. Questo ha comportato la necessità di ricorrere al lavoro straordinario, che ha portato a un aumento dei costi per l’azienda.

Le soluzioni al problema del lavoro straordinario

Il ricorso al lavoro straordinario non è però una soluzione sostenibile a lungo termine, e Ama è costretta a cercare soluzioni alternative per garantire la raccolta dei rifiuti durante le festività. Il piano di Ama prevede che gli equipaggi privati si occupino della raccolta dei sacchetti nelle adiacenze dei contenitori stradali. Questa attività è attualmente svolta dagli operatori Ama, ma la mancanza di personale rende difficile garantire la copertura completa dei servizi programmati.

L’ingresso dei privati per la raccolta dei rifiuti sotto Natale

L’apporto dei privati dovrebbe consentire ad Ama di alleggerire la pressione sugli operatori e di garantire una gestione più efficiente delle festività natalizie. La procedura negoziata è attualmente in fase di aggiudicazione, e si prevede che i primi equipaggi privati inizieranno a operare a partire dalla seconda metà di dicembre. La speranza è che l’apporto dei privati possa evitare il ripetersi delle emergenze rifiuti degli anni precedenti, che hanno causato disagi ai cittadini romani durante le festività.

Foto: Parzyval Whoknows Mauro Pini, Sanna Mario