Emergenza rifiuti Roma, intervento straordinario di Ama al Fleming

Emergenza rifiuti a Roma Nord, nella notte intervento straordinario degli operatori ecologici dell’AMA al quartiere Fleming

Strade ridotte a discarica nella città di Roma. Una realtà che almeno oggi stanno vivendo tutti i quartieri della Capitale d’Italia, senza eccezioni nemmeno per quelle aree cittadine più borghesi della Città Eterna. L’ultima vicenda arriva dal quartiere Fleming, dove questa notte Ama ha effettuato un intervento straordinario: a seguito di molteplici segnalazioni dei residenti, gli operatori ecologici sono dovuti intervenire su un vasto deposito di rifiuti nel quadrante Nord della Città Eterna.

Roma inghiottita dalla spazzatura: la situazione al Fleming

La vicenda ha portato gli operatori ecologici a operare lungo via Achille Loria, strada poco distante da Corso di Francia e via del Foro Italico. Come scrivono diversi residenti, la strada era in balia di molteplici discariche abusive, che si erano create sopra i marciapiedi e ai piedi dei cassonetti per la raccolta rifiuti. La zona negli ultimi mesi era in balia soprattutto dei rifiuti ingombranti, con potenziali svuota cantine abusivi che lasciavano sulla strada pezzi di mobili. Per non farsi mancare nulla, in più occasioni sono stati trovati anche rami e fogliame provenienti dagli sfalci dei giardini, che venivano abbandonati sui cigli della strada piuttosto che essere portati all’isola ecologica più vicina.

L’operazione di AMA a pochi passi da Corso di Francia

L’azione dell’AMA si è estesa per quasi tutta la notte, in un’operazione che al momento ha liberato via Achille Loria dai rifiuti. Oltre agli ingombranti e gli scarti del giardinaggio, gli addetti al decoro della Città Eterna hanno dovuto raccogliere anche diversi sacchi dell’immondizia abbandonati sulla strada. Secondo il racconto dei residenti, che hanno scritto sul gruppo “Sei del Fleming e di Vigna Clara se…”, alla base del problema ci sarebbe un comportamento incivile di alcuni residenti. Dei cittadini, infatti, sarebbero stati colti mentre lanciavano la spazzatura dai finestrini delle proprie automobili, rovesciando in questo modo tutto il contenuto a terra e non riuscendo a imbucare il sacco nel cassonetto apposito. Altri, vedendo i contenitori pieni, lascerebbero le sacche ai piedi di questi accessori AMA, creando una montagna di rifiuti nel giro di pochi giorni.