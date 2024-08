Emergenza sociale al centro di Ostia, Conforzi: “Ho chiesto un tavolo sulla sicurezza per Piazza Anco Marzio e Lido Centro”

Il consigliere Giuseppe Conforzi chiede una maggiore sicurezza per il territorio del centro di Ostia e Piazza Anco Marzio

Il centro di Ostia diventa sempre più pericoloso. Nonostante stasera inizierà Sport 24 Calciomercato di Sky Sport 24 su piazza Anco Marzio, la situazione a livello di sicurezza risulta altamente vacillante. Forse si vedranno meno clochard fino al 16 agosto per le dirette notturne televisive (dalle 23 a mezzanotte), ma rimane come il problema sia destinato a rispuntare fuori da sabato. Ecco allora che Fratelli d’Italia, all’interno del Consiglio del X Municipio di Roma Capitale, ha deciso di scrivere al Sindaco una lettera per accendere i riflettori sulle problematiche nel “salotto buono” del territorio lidense.

Fratelli d’Italia chiede interventi per la sicurezza nel centro di Ostia: il protocollo del consigliere Conforzi

Mai è stata così degradata piazza Anco Marzio e l’area di Lido Centro, teatro di 4 gravi aggressioni nei giorni scorsi e oggi palcoscenico per il bivacco di clochard e soprattutto atti d’impunità legati alle baby gang su piazza della Stazione Vecchia. Il consigliere Giuseppe Conforzi (Capogruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio) ha deciso di scrivere al sindaco Roberto Gualtieri e il presidente Mario Falconi, riportandoli alle loro competenze: sollecitarli ai poteri d’intervento e ordinanza nella figura del Sindaco e il Presidente di Municipio, muovendosi per internare o sottoporre a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) i senza fissa dimora più pericolosi della zona e con oggettivi problemi psichiatrici. Linea peraltro suggerita dall’avvocato Guido Pascucci, che su Il Marforio.it aveva rilasciato un’intervista proprio sui problemi del Centro Storico lidense.

La necessità di sorvegliare adeguatamente Piazza Anco Marzio

Il consigliere Conforzi ha suggerito una strada da percorrere per rendere vivibile piazza Anco Marzio, oggi diventato un terreno difficile per il lavoro degli stessi commercianti. Come spiega il Capogruppo di Fratelli d’Italia: “Serve rispetto per chi lavora in questo quadrante, riportando ordine e sicurezza. Poi si deve pensare a un piano d’inclusione per queste persone meno fortunate”.

Ecco allora come nasce la necessità di un tavolo sulla sicurezza nel X Municipio per l’area di Lido Centro e Piazza Anco Marzio, dove sentire la voce dei commercianti e le vittime delle illegalità che purtroppo si moltiplicano in quest’area del Litorale. Conforzi suggerisce l’installazione, almeno dalle 18 fino alla chiusura dei negozi, di una volante di Polizia Locale o forze dell’ordine che pattugli l’area di piazza Anco Marzio e svolga l’importante ruolo di deterrente contro l’azione degli sbandati.