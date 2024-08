Emergenza vespe a Roma, numerose segnalazioni alla Garbatella

Emergenza vespe a Roma, invasione di questi insetti nel quartiere della Garbatella: le segnalazioni dei residenti

Già in primavera avevamo parlato della presenza della Vespa Orientalis a Roma, in un insetto pericoloso per l’uomo soprattutto per la puntura che può innescare delle crisi allergiche. Dopo le segnalazioni nel quadrante di Trionfale, oggi la situazione sembra molto estesa anche nell’area della Garbatella. Nella zona del Teatro Palladium, come leggiamo dalle segnalazioni, diversi residenti avrebbero richiesto l’intervento degli esperti per nidi di vespe sul balcone o dentro gli anfratti del proprio appartamento.

Vespe a Roma, la situazione fuori controllo alla Garbatella

La segnalazione ci arriva dalla signora Francesca, che da diversi giorni starebbe segnalando la presenza di numerose vespe asiatiche tra via Enrico Cravero e via Francesco Passino, ovvero la zona del Lotto 12 di Garbatella. La signora ha incrociato gli insetti non solo in strada, ma anche all’interno di casa sua: in piena notte diverse vespe si trovavano all’interno del suo appartamento, col rischio di pungerla mentre dormiva insieme alla sua famiglia in casa.

La situazione con gli insetti a pochi passi dall’Ostiense

Come racconta anche la signora Romina, la situazione con questi insetti sarebbe fuori controllo. “Io ho fatto intervenire pochi giorni fa una ditta privata specializzata nella rimozione dei favi, con le vespe che avevano invaso una vasta area del mio balcone. La situazione non migliora fuori da casa mia, dove già da diverse settimane segnalo ai Vigili del Fuoco e all’VIII Municipio la presenza di questi insetti per l’area del Lotto 12: mi auguro dei celeri interventi, così da evitare brutte reazioni allergiche dopo una puntura a qualche persona”.

La signora Gina è stata vittima di una puntura di vespa: “Mia figlia è stata punta pochi giorni fa, mentre stava camminando su via Giacomo Biga per delle commissioni. Fortunatamente non ha avuto reazioni allergiche, ma lì è pieno di vespe. Tornandoci, ci siamo accorti come gli insetti si trovino sempre nei pressi delle vaschette dell’acqua dei gatti: probabilmente hanno nidificato proprio in quella zona, diventando pericolose anche per i nostri gatti in caso di punture al muso e la gola.