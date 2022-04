Epidemia di Epatite acuta, guarito il bimbo di Latina: ‘Ecco come è stato ‘Erano

Ancora casi di epidemia di epatite acuta pediatrica in Italia. Ancora l’origine è sconosciuta e non si hanno informazioni dettagliate a riguardo. Ma in ospedale arrivano sempre più pazienti, bambini, e la preoccupazione aumenta. Per la maggior parte i sintomi sono: diarrea, vomito, colore itterico e per alcuni danni al fegato. Il professor Riccardo Lubrano, presidente del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ha dichiarato a “Il Mattino”, che sono riusciti a far guarire un bambino di cinque anni con sospetta epatite acuta.

Casi di epatite acuta

Più o meno i casi dovrebbero essere arrivati a circa quattro bambini, se non di più. Il 14 Aprile scorso è stata ricoverata una bambina veronese che è stata inserita nel monitoraggio dal ministero della Salute. I sintomi erano: diarrea, vomito, transaminasi epatiche alte, danni al fegato. Fortunatamente negli ultimi giorni le condizioni della piccola sono migliorate.

Per il bambino curato nell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il medico Vittorio Buongiorno, ha dichiarato:

“Aveva un rialzo importante delle transaminasi e un insulto acuto al fegato. Ci ha preoccupato il fatto che questa epatite non fosse causata da fattori noti. Gli accertamenti non hanno dato riscontro, ma ora il bimbo sta bene, è stato dimesso ad inizio aprile ed è tornato a casa. Lo abbiamo trattato con una fluidoterapia e ha avuto un recupero completo delle funzioni epatiche”.

