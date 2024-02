”Eravamo la perla del Tirreno, oggi siamo la città delle biciclette“, paese a misura d’uomo: solo 20 minuti da Roma

Alla scoperta della città delle bicilette alle porte di Roma: ecco una bellissima destinazione tra la Città Eterna e Viterbo.

Per scoprire la provincia di Roma e fare un turismo alternativo e sostenibile, possiamo utilizzare anche le biciclette. È quello che ci ricorda il sistema turistico di Santa Marinella, che oggi è conosciuta agli occhi dei turisti sia come “Perla del Mar Tirreno”, ma anche come “Città delle Biciclette”. Questo grazie a un sistema di percorsi turistici, che collegano la località balneare della provincia di Roma con il confine dell’area della Tuscia.

La città delle biciclette alle porte di Roma

Prepariamo la nostra bicicletta per visitare Santa Marinella, una cittadina che negli ultimi anni è diventata apprezzatissima dai ciclisti. Non solo per fare il lungomare con l’acqua cristallina e che la rendono una Miami del Mar Tirreno, ma anche per la vicinanza a intriganti percorsi che ci permettono di vedere bellezze naturali e storiche del territorio capitolino e dell’area sud viterbese.

Una località adatta per i ciclisti

Per chi vuole allontanarsi dallo smog e la viabilità impazzita di Roma, Santa Marinella è la località perfetta. Dalla Città Eterna dista solo 60 km, promettendo di farvi effettuare delle bellissime escursioni tra storia e natura. I percorsi che vedono protagonista questo Comune, al giorno d’oggi, sono per ogni fascia di ciclista: ci sono circuiti per i ciclisti più esperti, così come quelli per i ciclisti principianti o con famiglie al proprio fianco.

Il percorso più suggestivo di questa zona

Il percorso più suggestivo di questa zona è quello che passa vicino al Castello di Santa Severa, che ci permette di osservare questa immensa struttura che affaccia sul mare. La mappa collega questo edificio a un altro importante luogo della cultura italiana ed etrusca, ovvero la città di Tarquinia nella provincia di Viterbo. Si può raggiungere questa località seguendo l’Aurelia, in un percorso di quasi 40 km che vi farà vedere la Riserva Naturale di Torre Flavia e le Saline di Tarquinia. Il percorso è consigliato per ciclisti con grande esperienza nelle escursioni turistiche.

Un percorso affascinante e per ciclisti principianti

Un percorso molto affascinante, e alla portata di ciclisti principianti, è quello che ci permette di effettuare un’escursione dei Monti della Tolfa. La catena si estende tra il mare e il suo entroterra, promettendo scorsi da favola durante la vostra passeggiata. La Santa Marinella-Tolfa permette di fare un viaggio nella natura e nella storia, portandovi in un borgo medievale con le sue antica mura e un bellissimo castello.

Per chi vuole continuare il percorso ciclistico, può arrivare con la propria bici nel Comune di Allumiere, nella provincia di Roma. Il paese è noto per la sua tradizione mineraria, portandovi nuovamente nel cuore della natura della provincia romana. Da qui, una volta finita l’escursione, potete tornare in direzione di Santa Marinella attraverso la valle del Mignone, un percorso di 30 km particolarmente consigliato per i ciclisti alle prime esperienze.