Escape room del degrado dietro l’ex GIL, i residenti: “Il marciapiede è impercorribile”

Si torna a parlare di Ostia e soprattutto del degrado che coinvolge questa nota località balneare romana. Nuovamente sotto i lotti di viale Vasco de Gama, i cittadini hanno ribattezzato il marciapiede come la “escape room della monnezza”. Non solo le erbe incolte sotto i famosi stabili popolari di Ostia Ponente, ma addirittura interi arredamenti depositati sotto gli ingressi per accedere alle famose strutture residenziali pubbliche della zona.

L’escape room del degrado sotto l’ex GIL

Se nel quadrante Repubbliche Marinare si pensava che l’apice dell’abbandono fosse la struttura dell’ex GIL (Gioventù Italiana Littoria) e la colonia Vittorio Emanuele, una passeggiata va compiuta anche sotto gli stabili popolari di viale Vasco de Gama. Qui si raggiunge l’apice del degrado, considerato come i rifiuti sono arrivati a invadere tutto il marciapiede nella direzione di Corso Duca di Genova.

“Ho paura a passeggiare qui con il mio cane”

L’episodio ha fatto infuriare, e non poco, i residenti che abitano questa zona. Il marciapiede, trovandosi a pochi passi dalla Parrocchia di Santa Monica, corso Duca di Genova e via delle Baleniere, vede abitualmente tantissime persone percorrerla durante le ore del giorno.

“L’ho ribattezzata come l’escape room del degrado – dice un cittadino -, considerato come qui sono depositate intere stanze sul marciapiede. Non solo questi rifiuti ostacolano la mobilità dei pedoni su questo passaggio, ma diventano pericolosi anche per i nostri animali: qui ci sono vetri e chiodi che sporgono, che potrebbero ferire, anche gravemente, i nostri cani per esempio”.

“Abbiamo segnalato la vicenda, ma non vediamo interventi”

Un’altra signora, sempre nel merito di questa discarica abusiva a cielo aperto, ci racconta: “Io ho segnalato questa vicenda, già all’inizio di quest’estate. Non sono mai avvenuti interventi di pulizia sotto i nostri portoni condominiali, ma non abbiamo nemmeno mai visto persone qui per effettuare dei sopralluoghi riguardo questi rifiuti ingombranti abbandonati”.